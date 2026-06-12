미래에셋증권, 스페이스X 주식 231만주 확보…4750억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 12일 스페이스X 나스닥 IPO 공모주 231만4815주를 배정받았다
- 공모가 135달러 기준 배정 물량 가치는 약 3억1250만달러, 한화 4751억원 수준이다
- 골드만삭스·모건스탠리가 각각 1억1111만1111주로 최대 물량을 받았고 스페이스X는 사상 최대 IPO로 상장한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 미래에셋증권이 미국 나스닥 시장에 상장하는 스페이스X의 공모주 231만4815주를 배정받았다.
12일(한국시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 홈페이지에 게시된 자료에 따르면, 스페이스X는 이번에 매각할 클래스A 보통주 5억5555만5555주 가운데 231만4815주를 미래에셋증권에 배정했다.
공모가격이 주당 135달러로 확정된 만큼 미래에셋증권에 배정된 공모주의 가치는 약 3억1250만 달러(약 4751억원)에 달한다.
가장 많은 물량을 받은 곳은 골드만삭스와 모건스탠리로 각각 1억1111만1111주가 배정됐다.
다음으로 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, JP모건 등 3사가 8천333만3333주씩을, 바클레이즈·RBC캐피털·UBS증권·웰스파고 등은 1천111만1111주를 확보했다.
스페이스X는 이날 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 통해 증시에 데뷔한다.
hong90@newspim.com