와이즈넛, '글로벌 K-콘텐츠 트렌드 분석 플랫폼 구축' 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 와이즈넛이 28일 한콘진 글로벌 K-콘텐츠 분석 플랫폼 주관사로 선정됐다
- 글로벌 K-콘텐츠 데이터를 실시간 수집해 AI 기반 트렌드·팬덤·흥행 분석을 수행한다
- 중소·신생 기업에 맞춤형 리포트와 리스크 관리 지원해 해외 진출 의사결정을 돕는 플랫폼을 구축한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 도메인 특화 AI 에이전트 전문기업 와이즈넛이 한국콘텐츠진흥원의 '글로벌 K-콘텐츠 트렌드 분석 플랫폼 구축' 사업의 주관사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다.
와이즈넛에 따르면 이번 사업은 글로벌 시장의 K-콘텐츠 데이터를 통합 수집·관리하고 AI 기반 지능형 분석 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다. 데이터 수집 인프라부터 AI 분석 서비스 구현까지 기술 영역을 전담할 예정이다.
와이즈넛은 자체 RAG 기반 AI 에이전트 솔루션 'WISE iRAG'과 멀티모달 기능을 강화한 에이전트 특화 LLM 'WISE LLOA Ultra'의 핵심 기술을 적용한다. 사업은 OTT·웹툰·음악·SNS·뉴스 등 국내외 콘텐츠 채널에서 발생하는 데이터를 실시간 수집하고, 글로벌 트렌드·팬덤·감성 분석과 흥행 예측 등 K-콘텐츠의 글로벌 확산 양상을 AI로 다각도 분석하는 방식으로 진행된다.
플랫폼 완성 후 사용자는 방대한 글로벌 콘텐츠 데이터를 자연어로 질문하고 즉각적인 전략 리포트를 얻을 수 있다. 데이터 분석 역량이 부족한 중소·신생 콘텐츠 기업에는 맞춤형 실무 인사이트와 리스크 관리 지원을 제공해 해외 진출 의사결정을 지원할 계획이다.
와이즈넛 강용성 대표는 "K-콘텐츠가 글로벌 주류 시장으로 확산되면서 현지 문화와 소비 트렌드를 아우르는 데이터 기반의 객관적인 시장 분석과 의사결정의 중요성이 커지고 있다"며 "와이즈넛의 검증된 Agentic AI 기술력과 한국콘텐츠진흥원과의 협업 경험을 바탕으로 사업을 차질 없이 완료해 콘텐츠 산업의 데이터 활용 기반을 마련하겠다"고 말했다.
와이즈넛은 한국콘텐츠진흥원과 19년간 협업해온 경험과 국내 최다 Agentic AI 구축 사업에서 확보한 콘텐츠 산업 도메인에 대한 이해도를 바탕으로 사업을 수행할 계획이다.
nylee54@newspim.com