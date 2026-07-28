제주 하늘에 UAM 뜬다…독일 유인 기체로 상용화 모델 시연

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 29일 제주 성산일출봉 일대에서 UAM 비행 시연을 열어 초기 상용화 모델을 선보였다.
- 볼로콥터 유인 기체와 B-33X 모형을 통해 관광·교통·공공서비스 활용 가능성과 국내 UAM 기술 수준을 검증했다.
- 국토부와 UAM 팀코리아는 협의체에서 상용화 추진방안과 조종사·정비사 양성계획을 논의하며 2028년 초기 상용화를 목표로 기반을 마련한다.
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관광·지역교통·공공서비스 활용 가능성 검증
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 제주 성산일출봉과 섭지코지 인근에서 도심항공교통(UAM)의 초기 상용화 모델을 선보이는 비행 시연이 열린다.
28일 국토교통부는 오는 29일 제주 서귀포시 성산읍 휘닉스 아일랜드 일원에서 '제주 UAM 서비스 쇼케이스'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사에는 홍지선 국토부 제2차관과 제주특별자치도지사를 비롯해 UAM 팀코리아 관계자와 참여기업, 제주도민, 일반 관람객 등 약 300명이 참석한다. 제주도가 준비 중인 시범사업을 토대로 실제 운항 상황을 구현해 국민이 체감할 수 있는 초기 상용화 모델을 검증할 예정이다.
비행에는 독일 도심항공교통 기업 볼로콥터의 유인 기체가 투입된다. 기체는 성산일출봉과 섭지코지 인근 해상에서 비행하며 관광뿐 아니라 지역 교통과 공공서비스에 활용할 수 있는 운항 모델을 선보인다.
기체에 설치된 고화질 항공카메라로 제주 상공에서 바라본 풍경도 실시간 송출한다. 관람객이 실제 UAM 탑승 환경을 간접적으로 경험하고 미래 항공교통 서비스의 모습을 확인할 수 있도록 구성했다.
행사장에는 삼보모터스그룹이 국내에서 개발하고 있는 'B-33X'의 실물 크기 모형도 전시한다. 이를 통해 국내 UAM 기체 개발 현황과 기술 수준을 함께 소개할 계획이다.
같은 날 국토부는 UAM 팀코리아 본협의체를 열고 K-UAM 초기 상용화 모델과 제1호 UAM 조종사·정비사 양성계획을 보고받는다. UAM 팀코리아는 국내 UAM 상용화를 위해 정부와 기업, 학계, 연구기관 등이 정책 방향과 현안을 논의하는 협의체로 현재 232개 기관이 참여하고 있다.
정부와 산업계는 협의체에서 초기 상용화 추진 방안을 논의하고 지역별 수요와 여건에 적합한 서비스 모델을 구체화할 예정이다. 국토부는 이번 쇼케이스를 계기로 기체와 전문인력, 제도 등 상용화에 필요한 기반을 본격적으로 마련한다는 방침이다.
홍 차관은 "UAM은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니다"며 "정부는 2028년 초기 상용화를 목표로 준비에 속도를 내는 동시에 국민이 안심하고 이용할 수 있도록 안전도 끝까지 꼼꼼하게 챙기겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com