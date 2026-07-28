하나카드, '삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 28일 삼성월렛 결합 트래블로그 체크카드를 출시했다.
- 이 카드는 무료 환전과 해외 수수료 면제 혜택을 유지했다.
- 해외 결제 시 삼성월렛 포인트 적립과 이벤트를 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드가 해외여행 서비스 트래블로그에 국내 간편결제 서비스인 삼성월렛의 기능을 결합한 '삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드'를 출시한다고 28일 밝혔다.
트래블로그는 모바일 환전 기반의 하나금융그룹 대표 해외여행 서비스로 현재 가입자 수 1100만명과 누적 환전액 7조원을 넘어서며 해외 체크카드 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다.
이번 상품 출시는 트래블로그의 해외여행 특화 혜택에 삼성월렛 결제를 결합해 갤럭시 이용자에게 모바일 결제 환경을 제공하기 위한 취지로 추진됐다.
삼성 월렛 트래블로그 카드는 환율 우대 100%의 무료 환전을 비롯해 해외 가맹점 이용 수수료 및 해외 ATM 인출 수수료 면제 등 기존 혜택을 그대로 유지한다. 이에 더해 삼성월렛을 통한 해외 오프라인 결제 시 10%의 삼성월렛 포인트 적립 혜택을 추가로 제공하는 것이 특징이다.
하나카드는 상품 출시를 기념해 삼성전자와 함께 이용객을 대상으로 다양한 이벤트를 진행한다. 우선 오는 8월 1일부터 12월 31일까지 해당 카드로 결제 시 국내외 삼성월렛 포인트 적립 한도를 기존 1만 포인트에서 2만 포인트로 늘려 적용한다.
이와 함께 8월 1일부터 11월 30일까지 해외 가맹점에서 20만 원 이상 결제한 고객을 대상으로 추첨을 통해 IT 기기와 항공권 등을 제공하는 이벤트도 병행한다.
성영수 하나카드 사장은 "이번 신상품 출시를 통해 트래블로그의 서비스 기반을 넓히고 다양한 해외 결제 편의를 제공할 계획"이라며 "앞으로도 이용자 해외 사용 고객들의 수요를 반영해 편의성을 지속해서 높여나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com