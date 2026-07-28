다날에프엔비 달콤.N, 시그니처 '숙성라떼' 출시

AI 핵심 요약beta
- 다날에프엔비가 28일 카페 브랜드 달콤.N에서
- 숙성우유를 사용한 신규 시그니처 메뉴
- 숙성라떼를 출시하고 대표메뉴로 육성한다 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날에프엔비는 카페 브랜드 '달콤.N(Dal.Komm.N)'이 신규 시그니처 메뉴인 '숙성라떼'를 출시했다고 28일 밝혔다.
숙성라떼는 자체 레시피로 만든 숙성우유를 사용한 것이 특징이다. 숙성우유의 진한 풍미와 바디감에 에스프레소를 더해 기존 카페라떼와 차별화된 맛을 구현했다고 회사는 설명했다.
회사에 따르면 달콤.N은 커피와 베이글을 중심으로 메뉴를 운영하는 카페 브랜드로, 원재료와 제조 방식을 차별화한 제품을 지속적으로 확대하고 있다. 매장에서 직접 제조하는 크림치즈를 비롯해 다양한 메뉴를 선보이고 있으며, 이번 숙성라떼도 대표 메뉴로 육성한다는 계획이다.
달콤.N 관계자는 "숙성라떼는 우유부터 차별화를 시도해 보다 깊고 부드러운 풍미를 구현한 메뉴"라며 "앞으로도 합리적인 가격과 품질을 갖춘 시그니처 메뉴를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
한편 달콤.N은 가맹사업 확대에도 속도를 내고 있다. 올해 직영점인 중계은행사거리점과 가맹점인 송파오금점을 새롭게 열었으며, 지역 거점과 특수상권을 중심으로 신규 매장을 확대해 나갈 예정이다.
nylee54@newspim.com