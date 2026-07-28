김재섭 의원 "국회의원 징계할 윤리위는 구성과 절차에 하자 전혀 없어야"

"권영진 멱살잡이는 명백한 잘못…당이 나서 제명할 일 아냐"

진종오·조경태 징계엔 "지원·해당 행위 기준 명확해야"

"장동혁 사퇴 요구 줄은 건 리더십 상실됐기 때문"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김재섭 국민의힘 의원은 28일 당 중앙윤리위원회가 조경태·진종오·권영진 의원에 대한 징계 절차를 개시한 것과 관련해 "윤리위원 5명 가운데 겨우 정족수인 3명을 맞춰 절차를 개시하면 결과를 누가 흔쾌히 납득하겠느냐"고 비판했다.

김 의원은 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에서 "국민이 선출한 국회의원을 징계하고 나아가 제명까지 할 수 있는 윤리위는 구성과 절차에 하자가 전혀 없어야 한다"며 이같이 말했다.

김 의원은 권 의원의 행동에 대해 "스스로도 인정했듯 명백하게 잘못한 일"이라며 "이유 여하를 불문하고 사죄해야 하고 실제로 사과도 했다"고 지적했다.

김재섭 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

다만 제명이나 탈당 권고 등 중징계에는 신중해야 한다고 강조했다. 그는 "의원들 사이에서도 잘못했다는 문제의식은 공유하고 있지만 당이 나서 제명할 일은 아니라는 것이 주된 이야기인 것 같다"고 전했다.

이어 "중진 의원들 역시 윤리위 징계가 아니라 정치적으로 풀어야 한다는 의견을 내놓은 것으로 안다"며 "권 의원이 얼마나 진솔하게 사과하고 재발 방지를 약속하는지에 따라 의원총회 판단도 달라질 수 있다"고 말했다.

김 의원은 윤리위 운영 과정의 절차적 정당성에도 의문을 제기했다. 그는 "윤리위가 정족수 미달로 개의되지 않다가 누군가 사퇴하면 급하게 충원하는 모습이 반복됐다"며 "징계 목적이 과정에서부터 노골적으로 드러나면 징계 대상자나 지지자들을 납득시키기 어렵다"고 주장했다.

진 의원의 징계 사유인 무소속 후보 지원 문제에 대해서는 구체적인 기준이 필요하다고 했다. 김 의원은 "당 후보가 있는데 무소속 후보를 지원하는 것은 원칙적으로 징계 사유가 될 수 있다"면서도 "어떤 지점부터 타 후보 지원으로 볼 것인지 명확한 개념 규정이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "같이 치킨을 먹거나 악수했다는 이유만으로 징계할 수는 없는 것 아니냐"며 "구체적으로 어떤 행위가 무소속 후보 지원에 해당하는지가 명시돼야 윤리위 판단도 납득할 수 있다"고 강조했다.

조 의원이 자당 국회부의장 후보의 낙선을 종용했다는 의혹에 대해서는 "우리 당 후보를 낙선시키자고 한 것은 바람직하지 않았고 잘못된 일"이라고 평가했다.

김 의원은 윤리위가 당내 갈등의 중심에 선 상황도 비판했다. 그는 "지도부가 바뀔 때마다 내 편을 윤리위에 넣고 반대편을 정리하는 복수의 역사가 반복될 수 있다"며 "윤리위가 누군가의 칼이나 사냥개가 돼 움직이는 것은 좋은 현상이 아니다"라고 꼬집었다.

장동혁 대표의 리더십에 대해서는 사실상 상실된 상태라고 평가했다. 당내 사퇴 요구가 잦아든 이유도 리더십 회복이 아니라 영향력 약화에 있다는 주장이다.

김 의원은 "의원들이 최고위원 사퇴 등을 통한 지도부 붕괴에 적극적으로 나서지 않는 것은 역설적으로 장 대표의 리더십이 이미 상실됐기 때문"이라고 말했다.

특히 장 대표의 6·3 지방선거 재선거 요구를 두고 "정점식 원내대표가 의총에서 장 대표 면전에서 단칼에 끊었고 의원들이 장 대표의 의견을 사실상 묵살했다"고 주장했다.

이어 "당대표가 가진 권한인데도 원내대표와 입장 차이가 생기자 그대로 꺾였다"며 "의원들은 장 대표의 리더십이 직함만 남아 있을 뿐 사실상 무의미하다고 판단하는 것 같다"고 했다.

장 대표가 사퇴해야 한다는 입장에도 변함이 없느냐는 질문에는 "선거 전부터 그렇게 생각했고 선거 이후에는 더욱 그렇다"고 답했다.

oneway@newspim.com