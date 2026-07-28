신한금융, '커리어넥스트'로 청년 금융IT 인재 육성

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 28일 청년 대상 금융IT·AI 교육생을 내달 4일까지 모집한다고 밝혔다.
- 이 프로그램은 고용노동부·산업부 K-뉴딜 아카데미로 만34세 이하 미취업 청년 40명을 선발해 3개월간 실무 교육을 진행한다.
- 신한금융은 교육비 전액과 월60만원 수당을 지급하고 기존 과정과 함께 연간 5000명 청년 취업을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
취업 연계 프로그램 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 청년 취업 지원과 디지털 인재 양성을 위한 교육 프로그램을 확대한다.
28일 신한금융은 금융IT 및 AI 분야 취업을 희망하는 청년을 대상으로 '신한 커리어넥스트' 교육생을 오는 8월 4일까지 모집한다고 밝혔다.
이번 프로그램은 고용노동부와 산업통상자원부가 추진하는 'K-뉴딜 아카데미'의 일환으로 마련된 금융IT 특화 인재 양성 과정이다. 신한금융은 지난 6월 참여기업으로 선정됐으며, 그룹의 디지털 역량을 반영해 교육 과정을 설계했다.
교육은 금융IT와 AI 에이전트 개발 역량을 갖춘 실무형 인재 육성에 초점을 맞췄다. 운영은 신한DS가 맡아 금융 소프트웨어 교육 경험과 프로젝트 수행 노하우를 기반으로 현장 중심 교육을 제공할 예정이다.
모집 대상은 만 15세 이상 34세 이하의 미취업 청년으로, 총 40명을 선발해 약 3개월간 교육을 진행한다. 교육 과정은 프로그래밍과 데이터베이스, 금융공학 및 AI 전환 등 직무 교육과 함께 취업 특강, 진로 상담, 현장 실습(OJT) 등으로 구성된다.
또한 그룹 디지털 전문가가 참여하는 멘토링과 해커톤을 통해 프로젝트 수행 역량을 강화하고, 교육비 전액 지원과 함께 월 60만원의 훈련수당을 제공한다. 교육 기간 중 관련 자격증을 취득할 경우 1회에 한해 별도의 지원금도 지급된다.
한편 신한금융은 '커리어온', '커리어업' 등 기존 프로그램에 이어 이번 과정을 추가하며 연간 약 5000명의 청년에게 취업 지원 기회를 제공하고 있다.
peterbreak22@newspim.com