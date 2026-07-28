울진 민물고생태체험관이 펼치는 특별 이벤트...파충류 특별전

AI 핵심 요약beta
- 경북도 민물고기연구센터가 31일부터 2일까지 여름 성수기 특별전을 연다
- 민물고기 전시와 함께 파충류 28종, 풍선쇼·페이스페인팅 등 가족 체험행사를 진행한다
- 7월 29일부터 8월 20일까지 폐관시간을 밤 9시로 연장하고 휴관일 없이 상시 운영한다
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생후 7개월 수달가족 합류...수달관람석 새 단장
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 동해안 최고의 민물고기생태관인 경북 울진의 민물고기연구센터에서 여름 휴가철을 맞아 특별한 이벤트가 펼쳐진다. 이달 31일부터 다음달 2일까지 열리는 '여름 성수기 특별전'이 그 것.
28일 경북도 민물고기연구센터에 따르면 이번 특별전은 동해안과 울진을 찾는 관광객과 피서객들에게 민물고기 생태는 물론 평소 접하기 힘든 파충류 28종이 전시된다.
또 풍선쇼, 페이스페인팅 등 다채로운 부대행사도 함께 마련돼 온 가족이 즐길 수 있는 여름 나들이 명소가 될 것으로 기대된다.
여기에 이달 29일부터 다음달 2일까지 5일간 울진군이 지역 관광명소를 대상으로 운영하는 야간 관광 프로그램인 '야(夜)울진' 기간에 맞춰 폐관 시간을 오후 9시까지 3시간 연장 운영하며, 여름 성수기인 오는 8월 20일까지 한 달간은 휴관일 없이 상시 운영한다.
민물고기생태체험관은 천연기념물과 멸종위기종을 비롯한 국내외 대형 민물고기까지 13개 테마, 80여종의 어류를 전시하고 있다. 최근에는 새로 들어온 생후 7개월 된 수달 가족이 새롭게 합류했다.
특히 한동안 운영을 멈췄던 수달 관람 시설은 환경개선 및 놀이시설을 새롭게 갖추어 7월 중순부터 재개장해 관람객들의 큰 사랑을 받고 있다.
문성준 경북도 해양수산국장은 "다양한 볼거리와 체험프로그램을 통해 관람객들이 여름철 민물고기생태체험관에서 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다"며 "앞으로도 대중과 함께 소통하는 풍성한 생태문화 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com