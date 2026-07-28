'징계 개시' 진종오 의원 "근거 없는 사당화 위한 징계에 단호히 맞설 것"

AI 핵심 요약beta
- 진종오 의원이 28일 당 윤리위 징계 착수에 반발했다
- 그는 징계 정치는 사당화 시도라며 민심 회복을 촉구했다
- 부산 보궐선거서 한동훈 지원해 제소됐으며 절차엔 응하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 진종오 국민의힘 의원은 당 중앙윤리위원회가 자신에 대한 징계 절차를 개시한 데 대해 "근거 없는 사당화를 위한 징계라면 단호히 맞설 것"이라고 밝혔다.
진 의원은 28일 자신의 페이스북에 "보수 재건의 민심을 향해 걸어간 것이 죄라면 그 죄는 기꺼이 받겠다"며 이같이 적었다.
그는 "징계 정치로 민심을 이긴 권력은 없었다"며 "국민의힘에 필요한 것은 사당화를 위한 겁박스러운 징계 정치가 아니라 민심 회복"이라고 강조했다.
이어 "칼을 안으로 겨누는 정당에 국민은 표를 주지 않는다"고 지적했다.
다만 윤리위 절차에는 응하겠다는 뜻을 밝혔다. 진 의원은 "윤리위원회 절차에서 당시의 경위와 취지를 충분히 소명하겠다"며 "평가는 그들이 아닌 국민과 당원들께서 내려주실 것"이라고 말했다.
국민의힘 윤리위는 전날 비공개회의를 열고 진 의원과 조경태·권영진 의원에 대한 징계 절차 개시를 결정했다.
진 의원은 지난 6·3 지방선거와 함께 치러진 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속으로 출마한 한동훈 의원을 지원했다는 이유로 윤리위에 제소됐다. 당내에서는 진 의원을 비롯한 친한계 인사들의 선거 지원 행위를 해당 행위로 볼 수 있는지를 두고 논란이 이어져 왔다.
oneway@newspim.com