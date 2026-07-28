[글로벌 마켓 리포트 7월 28일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 27일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 262.83포인트(0.51%) 오른 5만2210.08에 마쳤고, 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.20포인트(0.02%) 상승한 7413.18을 기록했다. 반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 43.74포인트(0.18%) 밀린 2만4932.08로 집계됐다.

유가 하락 속에서도 반도체주가 약세를 보였다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이날 2.23% 하락했다. 이는 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 약 22% 낮은 수준이다.

중국발 경쟁 우려 때문이다. 중국 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 이날 상하이 증시 데뷔에서 466% 폭등하며 단숨에 중국 본토 상장 기업 시가총액 1위에 올랐다. 여기에 정보기술(IT) 매체 디인포메이션이 중국이 자국산 침지식 심자외선(DUV) 노광장비 양산에 들어갔다고 보도하면서 미국 반도체 산업과의 경쟁 심화 우려를 키웠다.

스마트폰 화면에 표시된 CXMT 로고 [사진=블룸버그통신]

노광장비 시장의 절대 강자인 ASML의 미국 상장 주식은 이 보도에 5.80% 급락했다. 엔비디아와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)도 각각 4.99%, 5.17% 하락했다.

한편, S&P500 필수소비재지수는 1.56% 올랐고 헬스케어지수는 0.52% 상승했다.

◆ 유가 일주일래 최저...금값은 상승

국제유가는 미국의 이란 공습 중단 결정으로 일주일래 최저치로 마감했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 6.70달러(7.5%) 하락한 배럴당 82.61달러로 마감해 7월 17일 이후 최저치를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 배럴당 8.42달러(8.7%) 하락한 88.36달러에 거래를 마쳤다. 이는 7월 17일 이후 최저치다.

도널드 트럼프 대통령은 "이란과 좋은 협상을 진행 중이며 합의에 이를 가능성이 충분하다"고 말했다. 다만 그는 외교적 해법이 무산될 경우 "강력한 군사 행동에 나설 것"이라며 이란을 재차 압박했다.

금값은 유가 하락으로 인플레이션 우려가 다소 누그러진 영향에 상승했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 0.2% 상승한 온스당 4077.00달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 28일 2시 45분 기준 전장 대비 0.5% 오른 온스당 4074.22달러를 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 미시간주로 향하는 에어포스원(미 대통령 전용기) 기내에서 취재진과 대화하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미 국채 수익률 하락, FOMC 대기

미국 국채 수익률은 유가 하락 영향에 내렸다.

뉴욕 채권시장에서 이날 오후 3시 45분(한국시간 28일 오전 4시 45분) 10년 만기 미 국채 수익률은 4.0bp(1bp=0.01%p) 내린 4.639%를 나타냈다. 30년물 수익률은 3.9bp 하락한 5.123%로 지난 17일 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다. 연준 금리 기대에 민감한 2년물 수익률은 1.3bp 내린 4.318%를 가리켰다. 채권 수익률은 가격과 반대로 움직인다.

이날 유가는 급락했지만 연준의 금리 인상 기대는 오히려 커졌다. CME 페드워치에 따르면 오는 29일 연방준비제도(Fed·연준)가 최소 0.25%p 금리를 올릴 확률은 37.9%로, 한 주 전 16%에서 크게 뛰었다. 9월 회의 인상 확률은 80.8%로 반영됐다.

외환시장에서 미 달러화는 연준의 회의를 앞두고 방향성 없이 등락하는 모습을 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러화지수(달러인덱스)는 전장보다 0.03% 오른 101.49를 기록했으며 유로/달러 환율은 0.02% 전진한 1.1373달러, 달러/엔 환율은 0.08% 내린 163.72엔을 각각 가리켰다.

케빈 워시 미 연방준비제도 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시는 일제히 상승

유럽 주요국의 증시는 유가 급락에 일제히 상승했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 0.11포인트(0.02%) 오른 644.62로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 262.03포인트(1.04%) 뛴 2만5361.03으로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 45.52포인트(0.42%) 상승한 1만781.75에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 33.78포인트(0.40%) 솟은 8406.06에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 252.72포인트(0.49%) 전진한 5만2054.95에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 155.90포인트(0.80%) 오른 1만9741.30으로 마감했다.

국제유가 하락으로 항공업계 전망이 개선되면서 여행·레저 업종은 약 2% 상승했다. 독일 항공사 루프트한자, 영국·스페인 항공 지주회사 IAG, 아일랜드 저비용항공사 라이언에어는 모두 1% 이상 올랐다.

에너지 업종은 2% 하락하며 STOXX 600 주요 업종 가운데 가장 부진한 성과를 나타냈다.

주요 섹터 중에서는 기술주 지수가 1.7% 하락하며 장 초반 상승분을 모두 반납했다. 네덜란드 반도체 노광장비 제조업체 ASML 주가는 디인포메이션 보도 후 8.4% 급락했다. BE 세미컨덕터도 9.7% 떨어졌다.

wonjc6@newspim.com