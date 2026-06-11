미래에셋 '반도체 커버드콜 ETF', 6월 주당 분배금 지급

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이달 11일까지 매수한 투자자 대상, 오는 17일 지급 예정



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF'가 6월 분배금으로 주당 215원을 지급한다고 11일 밝혔다.

이번 분배금 지급기준일은 6월 15일이다. 해당 상장지수펀드(ETF)를 오늘(11일)까지 매수한 투자자는 이달 17일 분배금을 받을 수 있다. 주당 215원은 10일 종가 기준 월 1.5% 수준이다.

TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF는 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 반도체 기업에 투자하면서 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 월분배 ETF다.

미래에셋자산운용은 국내 주식 옵션 프리미엄이 비과세 대상이어서 배당소득세가 부과되지 않고 금융소득종합과세에도 합산되지 않는다고 설명했다. 회사는 매월 분배금을 수령하면서 세금 부담을 낮출 수 있는 구조라고 밝혔다.

미래에셋자산운용 CI. [사진=미래에셋자산운용]

이 ETF는 시장 상황에 따라 옵션 전략을 조정하는 액티브 커버드콜 방식을 활용한다. 일반적인 커버드콜 ETF가 일정 수준의 옵션을 지속적으로 매도하는 것과 달리, 상승장이 예상될 때는 주가 상승 참여 폭을 높일 수 있도록 옵션 매도 비중과 행사가를 조정한다.

최근 국내 반도체 업황에 대한 기대는 인공지능(AI) 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가를 배경으로 커지고 있다. 미래에셋자산운용은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최근 방한 기간 중 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 공급 확대 필요성을 언급한 점도 국내 반도체 기업의 역할을 보여주는 사례로 제시했다.

미래에셋자산운용은 반도체 주가 상승 국면에서는 옵션 매도 비중을 낮추고 행사가를 높이는 방식으로 운용한다고 설명했다. 옵션을 고정적으로 매도하는 패시브 방식보다 주가 상승에 참여할 여지를 확보하는 전략이라는 설명이다.

포트폴리오 구성에도 액티브 운용 방식이 반영돼 있다. TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업에 투자하면서 ETF와 선물도 함께 활용한다.

5일 기준 SK하이닉스의 주식 편입 비중은 21.0%다. ETF와 선물 익스포저를 포함한 실질 투자 비중은 29.5% 수준이다. 삼성전자의 주식 편입 비중은 22.5%이며, 실질 투자 비중은 25.8%로 확대된다.

미래에셋자산운용은 반도체 업황 기대감이 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스 관련 옵션 프리미엄 수준도 높아졌다고 설명했다. 해당 ETF는 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용하면서 반도체 주가 흐름에도 참여할 수 있도록 운용된다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF는 반도체 성장 모멘텀과 매월 현금흐름을 함께 추구하는 상품"이라며 "시장 상황에 따른 옵션 매도 전략과 옵션 프리미엄을 활용해 분배 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com