토스, 투게더스와 손잡고 5000개 마트에 얼굴 결제 도입

AI 핵심 요약beta
- 토스는 27일 투게더스와 협약을 맺고
- 전국 5000여 중소형 마트에 얼굴결제
- 페이스페이 도입해 결제·운영 편의 높인다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 유통 POS 솔루션 기업 투게더스와 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 전국 중소형 마트 5000여 곳에 얼굴 결제 서비스 페이스페이를 순차 도입한다.
양사는 지난 24일 서울 강남구 역삼동 아크플레이스에서 협약식을 열었다. 투게더스는 국내 유통 POS 시장에서 가장 높은 점유율을 보유한 기업이다. 토스가 유통 POS 분야 기업과 협약을 맺은 것은 이번이 처음이다.
양사는 투게더포스를 이용하는 전국 5000여 개 중소형 마트에 토스페이 결제를 도입하고 페이스페이를 위한 토스 프론트를 순차 설치할 예정이다.
페이스페이 도입으로 마트 고객은 지갑이나 휴대폰을 꺼낼 필요 없이 얼굴 인증만으로 결제할 수 있다. 가맹점은 하나의 단말기에서 현금·카드·간편결제·NFC 등 여러 결제 수단을 통합 운영할 수 있어 운영 부담을 줄일 수 있다.
양사는 페이스페이 도입을 시작으로 공동 프로모션과 마케팅 활동도 함께 추진한다.
romeok@newspim.com