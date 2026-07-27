'아동 성매매 혐의' 전 청주시의원 15시간 조사…경찰, 신병 처리 검토

AI 핵심 요약beta
- A전 청주시의원이 26일 아동성매매 혐의로 경찰에서 15시간 조사받았다
- 경찰은 나체사진 요구 여부와 추가 가해 가능성을 추궁하며 신병 처리 방향을 검토 중이다
- A전 의원은 2024년 10월부터 약 1년간 중학생과 성관계 및 성착취물 요구 혐의를 받고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 아동 성매매 혐의를 받는 A 전 청주시의원이 경찰에 출석해 밤샘 조사를 받았다.
경찰은 추가 범행 여부를 포함한 혐의 전반을 집중 추궁한 뒤 신병 처리 방향을 검토하고 있다.
청주청원경찰서는 26일 오후 2시쯤 A 전 의원을 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(미성년자 의제강간, 성착취물 제작, 성매매 권유 등) 혐의 피의자 신분으로 불러 약 15시간 조사했다고 27일 밝혔다.
A 전 의원은 이날 오전 5시 16분쯤 조사를 마치고 귀가했다.
그는 취재진의 질문에 "수사 중인 사안"이라며 말을 아꼈다.
미성년자 인지 여부나 추가 피해자 존재 여부 등에 대해서도 구체적 답변을 피한 채 현장을 떠났다.
A 전 의원의 경찰 출석은 지난 5월 이후 두 번째다.
사건 공개 이후 외부에 모습이 확인된 것은 지난 15일 압수수색 이후 이번이 처음이다.
경찰은 조사에서 피해 여중생에게 나체 사진을 요구했는지 여부와 추가 가해 가능성 등을 집중 확인한 것으로 전해졌다.
앞서 A 전 의원은 첫 조사에서 "미성년자인 줄 몰랐다"며 혐의를 부인한 바 있다.
그는 2024년 10월부터 약 1년간 중학생과 수차례 성관계를 하고 성착취물을 요구한 혐의를 받고 있다.
baek3413@newspim.com