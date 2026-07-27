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2026.07.27 (월)
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[기고] 스마트글라스, 기술보다 신뢰가 중요한 과도기 기술

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AI 핵심 요약

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  • 하민회 미래기술문화연구원장이 23일 스마트글라스 기술·신뢰 경쟁을 분석했다.
  • 레이밴 메타 성공은 디스플레이 제거와 아이웨어 협업, 1인칭 행동 데이터 확보에 있었고 기업들은 로봇 시대 대비 데이터 파이프라인 구축에 나섰다.
  • 국내에는 불법촬영·부정행위 사례가 늘어도 스마트글라스 전용 규제가 없어, 한국이 데이터·신뢰 설계 주도권을 언제 누가 마련할지가 과제로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

스마트글라스가 스마트 폰을 대체할 수 있을까?

2013년 구글 글라스는 시장에서 외면 받았다. 오른쪽 눈썹 위로 솟아오른 디스플레이 모듈에, 안경테를 터치하고 고개를 젖히는 낯선 조작 방식까지 더해져 누가 봐도 불편한 기계였다.

2023년 레이밴 메타는 반대로 갔다. 안경 같은 평범한 외양, 이 하나가 지난 판도를 바꿨다. 메타는 지난해 상반기 73%, 하반기 82%까지 점유율을 끌어올렸다.

그런데 스마트글라스 시장은 올 하반기부터 다시 판이 흔들릴 것으로 보인다. 삼성, 구글 연합이 안드로이드 XR을 선보이고, 애플은 안경 프레임을 테스트하며, LG전자도 광학 부품 국산화를 준비하는 것으로 알려졌다. 아직 눈에 띄는 선두주자는 없다.  배터리, 광학, 디자인 어느 하나도 완성되지 않은 상태에서 여러 기업이 이 시장을 향해 각자의 승부수를 던지고 있다. 

하민회 이미지21 대표.

대체 왜 기업들은 이런 '과도기 기술'에 뛰어드는 걸까?

과도기 기술 시장에서 강자로 남으려면 두 개의 축을 동시에 잡아야 한다. 기술의 축과 제도의 축이다.

메타가 증명한 첫 번째 기술 원칙은 역설적이다. 레이밴 메타는 디스플레이가 없다. 카메라와 오디오, 음성 AI만 넣었다. 덕분에 배터리를 작게 만들 수 있었고, 안경 정도의 무게를 유지했다. 가격도 300달러대로 낮출 수 있었다. 무엇보다 안경과 구분되지 않는 겉모습에 소비자가 호응했다. 부담 없는 디자인과 간결한 기능이 대중화의 조건이었다.

두 번째 기술 원칙은 협업이다. 메타는 자체적으로 안경을 만들지 않았다. 에실로룩소티카와 손잡았다. 삼성과 구글도 젠틀몬스터, 워비파커와 협업했다. 기술기업 단독으로는 '얼굴 위에 올려도 되는 디자인'이라는 신뢰를 확보하기 어렵다는 뜻이다. 스마트글라스는 소비자에겐 전자제품이 아니라 아이웨어 카테고리에서 인식된다. 이 소비자심리를 이해하지 못한 기업은 하드웨어가 아무리 뛰어나도 출시부터 밀리기 마련이다.

세 번째 기술 원칙은 데이터다. 스마트글라스가 수집하는 1인칭 영상은 사용자가 무엇을 보고 어떻게 움직이는지를 담은 행동 데이터다. 스마트폰이나 CCTV도 포착하지 못하는 이 데이터는 로봇의 자율 판단 능력을 학습시키는 데 용이하게 활용된다. 결국 스마트글라스 경쟁은 안경 경쟁이면서 동시에 로봇 시대를 준비하는 데이터 확보 전쟁이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 메타의 인공지능(AI) 안경 '레이벤 메타(Ray-Ban Meta)'가 출시된 23일 오전 서울 종로구 KT플라자 광화문 온맞이점에서 직원이 제품을 살펴보고 있다. 2026.07.23 ryuchan0925@newspim.com

그런데 스마트글라스 시장은 기술의 축 만으로 부족하다. 어떤 기술보다 큰 걸림돌이 '불신'이기 때문이다.

최근 국내에서는 촬영 표시등을 가린 채 스마트글라스로 데이트 상대를 몰래 촬영해 SNS에 올린 남성이 경찰 수사를 받았다.  5월에는 공인어학시험 사상 처음으로 스마트글라스를 이용한 부정행위 시도가 적발됐다. 감독관이 육안으로 알아채지 못했다는 사실이 더 큰 문제로 지적됐다.

해외 보도에 따르면 레이밴 메타 착용자들이 공공장소에서 여성을 몰래 촬영해 동의 없이 온라인에 유포한 사례가 늘었고, 삭제 대가로 금전을 요구받은 피해자까지 나왔다. 촬영 표시등을 무력화하는 차단 커버가 유통되는 등 안전장치를 회피하는 편법까지 생겨났다.

각국의 대응은 제 각각이다. 미 공군은 군복 착용 시 AI 안경 착용을 금지했고, 필라델피아시는 모든 법정에 스마트 안경 반입을 금지했다.

반면 한국은 아직 스마트글라스를 겨냥한 별도 규제가 전무하다. 사후에 개별 형사 사건으로 대응할 뿐이다. 한 전문가는 사전 동의 확보가 현실적으로 어렵다면 수집된 데이터가 어떻게 쓰이는지 사후 검증 가능하도록 투명성을 확보해야 한다고 제언한다. 옳은 지적이지만, 이는 결국 기업과 정부 중 누가 먼저 이 신뢰 설계를 표준화하느냐의 문제로 귀결된다. 지금처럼 제조사가 사후 소프트웨어 업데이트로 땜질하는 구조로는 시장 확산을 기대하기 어려울 뿐 아니라 반발이 커질 수밖에 없다.

결국 과도기 기술 시장의 승자는 스펙이 가장 뛰어난 기업이 아니라, "이 안경을 쓰는 것이 유용하며 써도 된다."는 사회적 허용을 먼저 받아내는 기업이다.

LG 클로이드가 식기세척기에 식기를 투입하는 모습 [사진=LG전자]

스마트폰 초기, 아이폰이 이긴 것도 최고 사양이어서가 아니라 사용 경험과 생태계에 대한 신뢰를 먼저 구축했기 때문이었다. 스마트글라스는 카메라를 상시 얼굴에 달고 다니는 기기라는 점에서 그 신뢰의 기준이 훨씬 높을 수밖에 없다.

이 지점에서 삼성의 전략을 다시 봐야 한다. 삼성은 스마트글라스를 단독 제품으로 보지 않는다. 최근 신설한 로보틱스 익스피리언스 사업추진실을 노태문 대표이사 직속으로 배치한 사실이 그 방증이다. 스마트폰, 스마트글라스, 로봇을 하나의 데이터 파이프라인으로 잇겠다는 구상이다. 스마트글라스가 수집하는 1인칭 행동 데이터는 삼성 자회사 레인보우로보틱스의 휴머노이드 로봇 개발에 활용될 수 있다. 안경은 목적지가 아니라, 로봇이라는 다음 시장으로 가는 데이터 수집 창구인 셈이다.

이 전략이 중요한 이유는 단순하다. 물리적 세계에서 자율적으로 판단하는 로봇을 만들려면 인간이 세상을 어떻게 보고 사물과 어떻게 상호작용하는지 학습한 데이터가 있어야 한다. 이런 데이터는 실험실에서 인위적으로 만들기 어렵다. 수백만 명이 일상적으로 착용하는 안경을 통해서만 자연스럽게, 대규모로 축적할 수 있다. 삼성이 안경 하드웨어의 완성도만큼이나 젠틀몬스터, 워비파커와의 디자인 협업, 갤럭시워치, 삼성헬스 연동에 공들이는 이유도 여기 있다. 얼마나 많은 사람이 오래, 자주 착용하게 만드느냐가 곧 데이터의 양과 질을 결정하기 때문이다.

한국 입장에서 이 흐름은 두 갈래로 읽힌다. 긍정적인 측면은 국내 대표 기업이 스마트폰에서 로봇까지 이어지는 데이터 파이프라인을 세계에서 가장 먼저 구축하고 있다는 점이다. 스마트폰 강자로서 다음 컴퓨팅 플랫폼 경쟁에서도 유리한 고지를 점할 가능성이 열려 있다는 의미기도 하다.

LG전자가 구축 중인 양재 데이터 팩토리에서 LG 클로이드가 물체를 잡고 옮기는 동작을 반복하며 동작 데이터를 생산, 학습하는 모습. [사진=LG전자]

다른 측면은 질문으로 남는다. 이 경쟁의 승부처는 결국 하드웨어가 아니라 데이터와 신뢰 설계다. 그런데 한국은 그 신뢰 설계를 뒷받침할 제도가 비어 있다. 국내에서 스마트글라스를 이용한 불법촬영과 시험 부정행위가 잇따라 적발됐지만, 이에 관련된 별도 규정은 아직 없다.

미 공군이 군복 착용 시 AI 안경을 금지하고 필라델피아시가 법정 반입을 금지한 것과 비교하면, 한국의 대응은 사건이 터진 뒤 개별 수사로 메우는 수준에 머물러 있다.

기술기업 삼성이 데이터 확보 경쟁에서 앞서가는 동안, 그 데이터를 다루는 규범은 누가, 언제 만들 것인가? 질문에 대한 답을 아직 찾을 수 없다는 점이 안타깝다.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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[뉴스핌 베스트 기사]

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법원 "노소영에 9440억 지급" 판결 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법원이 '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 노 관장에게 지급하라'고 판결했다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 24일 최 회장과 노 관장의 재산분할 등 사건 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장은 노 관장에게 9440억원과 판결이 확정된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5% 계산한 돈을 지급하라"고 선고했다. 양측의 법적 다툼이 시작되고 9년 만에 나온 결론이다. 파기환송심에서 가장 큰 쟁점 중 하나는 SK주식을 분할 대상으로 인정할 지 여부와 '재산분할 기준 시점'이었다. 재판부는 최 회장이 보유한 SK주식을 부부 공동재산으로 인정하면서 분할 대상으로 판단했다. 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다.  다만 재판부는 분할 대상 주식의 가액을 산정하는 시점은 이혼소송의 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월16일, SK 주가가 약 16만원대였을 당시를 기준으로 책정했다. 항소심 변론종결일 이후부터 파기환송심 변론종결일(2026년 6월 26일) 사이 SK주가가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 최 회장의 경영적 기여가 영향을 미쳤다고 봤다. 이에 대해 재판부는 "반소피고(최태원)의 보유 주식이 부부공동재산의 큰 비중을 차지하고, 최 회장 보유 주식의 가치 상승에 최 회장의 경영적 기여가 있음을 고려했다"고 했다. 아울러 재판부는 대법원 환송판결과 같이 '노태우 비자금' 300억원은 분할 대상 재산에서 제외했다. 재판부는 "노태우 지원금 300억원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노소영의 기여나 재산분할비율 산정에서 참작하지 않는다"고 했다. 이번 결정에 따라 최 회장은 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급해야 한다. 아울러 최 회장이 혼인관계 파탄 전 경영권 유지와 경영활동 일환으로 친인척에게 증여한 주식은 분할 대상 재산에서 제외했다.  이날 최 회장 측 법률대리인은 입장문을 통해 "약 20년에 가까운 혼인 해소 과정에서 작년 대법원 판결로 이혼이 확정되었고 오늘 재산분할의 파기환송심 판결이 있었다"라며 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다"고 했다. 그러면서 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"며 재상고 의사를 밝혔다. 노 관장 측은 별다른 입장을 내지 않았다. 한편 두 사람은 지난 1988년 결혼해 세 자녀를 뒀지만 파경을 맞았다. 지난 2015년 최 회장이 혼외 자녀 소식을 언론에 알리고 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 이혼 소송 1심 재판부는 2022년 12월 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 이후 2024년 5월 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 1조3808억원, 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 이는 국내 이혼소송 사상 최대 규모다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이같은 판단을 유지했다.  100wins@newspim.com 2026-07-24 15:11
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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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