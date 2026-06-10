미래에셋증권, 개인투자용국채 6월 청약 실시

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이달 16일까지 영업점·M-STOCK서 접수

총 2000억원 발행…10년물 1000억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 개인투자용국채 6월 청약을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 청약은 이달 16일까지 공휴일을 제외한 5영업일간 진행된다. 청약은 미래에셋증권 전국 영업점과 모바일 트레이딩 시스템(MTS) M-STOCK을 통해 신청할 수 있다. 신청 시간은 오전 9시부터 오후 4시까지다.

총 발행 규모는 2000억원으로 전월과 같다. 종목별 발행 규모는 ▲3년물 이표채 30억원 ▲3년물 복리채 70억원 ▲5년물 600억원 ▲10년물 1000억원 ▲20년물 300억원이다.

전월 대비로는 3년물 이표채가 20억원 줄고, 3년물 복리채는 20억원 늘었다. 5년물은 100억원 증가했고 10년물은 100억원 감소했다. 20년물은 300억원으로 배정됐다.

[사진=미래에셋증권]

5년물과 10년물에는 총 1600억원이 배정됐다. 이는 전체 발행 예정 금액의 80%다.

6월 발행물의 가산금리는 ▲3년물 0% ▲5년물 0.1% ▲10년물 0.5% ▲20년물 0.8%다. 가산금리는 전월보다 소폭 낮아졌지만 최종 적용 금리는 전 종목에서 출시 이후 최고 수준이라고 회사는 설명했다.

미래에셋증권은 재정경제부가 최근 국고채 낙찰금리의 급격한 상승 등 시장 여건 변화를 고려해 가산금리를 탄력적으로 조정·운영하기로 했다고 밝혔다.

만기까지 보유할 경우 세전 수익률은 ▲3년물 이표채 10.7%, 연평균 3.6% ▲3년물 복리채 11.1%, 연평균 3.7% ▲5년물 21.9%, 연평균 4.4% ▲10년물 59.7%, 연평균 6.0% ▲20년물 162.6%, 연평균 8.1%다.

올해 들어 개인투자용국채는 5개월 연속 모집금액을 넘어선 청약이 이어졌다. 2026년 전체 청약금액은 총 9000억원 모집에 1조8300억원으로 집계됐다. 경쟁률은 2.03대 1이다.

월별로는 1월 1400억원 모집에 약 3351억원이 청약돼 경쟁률 2.39대 1을 기록했다. 2월은 1700억원 모집에 약 4017억원으로 2.36대 1, 3월은 1800억원 모집에 약 4444억원으로 2.47대 1이었다. 4월은 2100억원 모집에 약 3880억원으로 1.85대 1, 5월은 2000억원 모집에 약 2621억원으로 1.31대 1을 기록했다.

개인투자용국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 국채 상품이다. 만기 보유 시 표면금리와 가산금리를 합산해 연복리 방식으로 이자가 지급된다.

5년 이상 만기를 보유한 상품은 매입금액 총 2억원까지 발생하는 이자소득에 대해 분리과세 혜택이 적용된다. 발행 후 1년이 지난 13개월 차부터 중도환매가 가능하지만, 이 경우 표면금리에 따른 이자만 지급된다. 복리이자와 분리과세 혜택은 적용되지 않는다.

3년물은 복리채와 이표채로 구분된다. 복리채는 만기 시점에 복리로 계산된 이자와 원금을 한 번에 지급한다. 이표채는 보유기간 중 연 1회 정기이자를 지급하고, 만기 시 원금과 정기이자, 추가이자를 지급하는 구조다. 3년물 이표채에는 분리과세 혜택이 없다.

미래에셋증권 관계자는 "장기적인 자산관리 관점에서는 수익을 추구하는 자산과 안전자산을 균형 있게 보유하는 것이 중요하다"며 "개인투자용국채는 이러한 자산배분 수요에 부합하는 투자수단으로 자리 잡고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com