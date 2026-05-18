미래에셋증권, ESG 환경캠페인 '미래에셋증권숲' 가꾸기 진행

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임직원·가족 50명 참석…"다양한 사회공헌 활동 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 18일 ESG 환경캠페인 '미래에셋증권숲' 가꾸기 활동을 진행했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 활동은 도시 생활권 내 녹지를 조성하고 숲을 관리해 생태적·교육적 가치를 높이는 동시에, 지속가능한 생태계 조성에 기여하기 위해 마련됐다. 지난 16일 진행된 행사에는 임직원과 가족 등 총 50명이 참여했다.

미래에셋증권 임직원과 가족들이 '미래에셋증권숲' 가꾸기 활동에 참여 후 단체 사진을 촬영하고 있다. [사진=미래에셋증권]

미래에셋증권은 지난 2019년부터 서울그린트러스트와 서울 이촌한강공원 일대에 약 650㎡ 규모의 미래에셋증권숲을 조성해 관리해 오고 있다.

해당 숲은 양버드나무, 느릅나무, 버드나무, 이팝나무 등 약 1000여 그루의 나무를 식재해 조성됐으며, 2023년에는 생태습지를 포함해 4350㎡ 규모로 확대됐다. 이를 통해 도심 생활권 녹지 확충과 미세먼지 저감, 탄소흡수원 확보 등에 기여하고 있다는 설명이다.

참가자들은 이날 생태투어(숲 해설)에 참여해 도시 숲의 생태적 가치와 역할에 대해 배우는 시간을 가졌으며, 죽은 가지를 정리하고 잡초를 제거하는 등 숲 관리 봉사활동을 진행했다. 반려식물 입양 프로그램인 '초록키트 프로그램'을 통해 환경 보호의 의미를 되새기는 시간도 마련됐다.

미래에셋증권 관계자는 "가족과 함께 참여하는 사회공헌활동을 통해 자연의 소중함과 환경보호의 중요성을 함께 체감할 수 있었다"며 "앞으로도 지속가능한 환경 조성과 ESG 가치 실천을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com