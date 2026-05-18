SOOP, AI페퍼스 여자 프로배구단 인수 결정…스포츠 사업 확대 본격화

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 글로벌 미디어 플랫폼 기업 SOOP이 AI페퍼스 여자 프로배구단 인수를 결정했다.
SOOP은 축적해온 스포츠 중계·콘텐츠 제작 역량을 구단 운영과 연결하고, 라이브 스트리밍 플랫폼의 강점을 살려 팬과의 실시간 소통 구조를 구축할 계획이다.
그간 SOOP은 다양한 종목에서 협회·연맹과 협력해 중계 환경을 구축하고 경기 전후의 이야기, 주요 장면, 다시보기 콘텐츠까지 연결하는 방식으로 팬들이 스포츠를 지속적으로 소비할 수 있는 환경을 만들어왔다.
자체 e스포츠 구단을 통해 선수단 매니지먼트, 선수 육성, 팬 커뮤니티 운영의 노하우도 보유하고 있다. 이를 바탕으로 프로배구단에서도 팀 관리 역량을 발휘하며 구단 경기력과 콘텐츠 경쟁력을 함께 높여간다는 방침이다.
연고지 기반의 팬 충성도와 현장 관람 문화가 강한 프로배구의 특성을 고려해 경기 안팎에서 팬과 구단의 접점을 넓히는 데 집중할 예정이다. 구단 운영은 SOOP의 자회사인 숲티비가 맡는다.
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