李대통령 "전남도청, K-민주주의 살아있는 성지 되도록 지원할 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 전남도청을 K-민주주의 성지로 만들도록 지원하겠다고 밝혔다
- 이 대통령은 옛 전남도청이 오월 광주의 희생과 연대 정신이 깃든 세계적 민주 가치의 현장이라고 강조했다
- 이 대통령은 5·18 기념식 참석 후 옛 전남도청을 찾아 전시를 관람하고 희생자들을 추모했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이재명 대통령이 전남도청을 K-민주주의의 살아있는 성지가 되도록 지원하겠다고 18일 밝혔다.
이 대통령은 이날 본인의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "불법적 국가폭력에 맞선 최후의 시민항쟁지 전남도청, 이곳에 오롯이 새겨진 흔적들이 그날의 참혹함과 시민군의 담대한 용기를 말없이 증언하고 있다"고 말했다.
이어 "오월의 광주는 이제 세계가 기억하는 인류 보편의 가치로 거듭나고 있다"며 "그 희생과 연대의 정신이 깃든 전남도청이 K-민주주의의 살아있는 성지가 될 수 있도록, 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 "많은 국민들께서 이곳을 찾아 오늘의 대한민국을 만든 민주화 영령들을 추모하고, 살아 있는 오월 정신을 직접 마주하고 가실 수 있길 바란다"고 전했다.
이 대통령은 이날 오전 제46주년 5·18민주화운동 기념식 참석 후 광주 동구에 위치한 옛 전남도청을 방문해 전시를 관람하며 희생자들을 추모했다. 옛 전남도청은 지난 2023년 원형 복원 공사가 시작됐으며 역사교육 공간으로 새롭게 문을 열었다.
sykim@newspim.com