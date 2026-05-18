[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...미·이란 협상 기대에 AI 반도체주 낙폭 축소

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유가·국채금리 상승세 진정에 매수세 유입

시장 "SOX 지지선 방어 여부 중요"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 반도체 종목들이 혼조세 속에 변동성을 키우고 있다. 미국 국채금리가 15개월 만의 최고 수준까지 치솟았다가 일부 상승폭을 반납한 가운데, 투자자들은 이번 주 예정된 엔비디아(NVDA) 실적 발표와 AI(인공지능) 투자 사이클 지속 여부를 주시하고 있다.

특히 최근 급등했던 AI 반도체주를 중심으로 차익실현 압력이 이어지는 가운데, 미·이란 갈등과 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 다시 커지면서 시장 경계감도 높아지는 분위기다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

◆ 美 국채금리 급등에 반도체주 변동성 확대

AI 모델은 이날 반도체주의 핵심 변수로 미국 장기 국채금리 흐름을 지목했다.

미국 10년물 국채 수익률은 장중 한때 4.63%까지 치솟으며 2025년 2월 이후 최고 수준을 기록했다. 이후 상승폭을 일부 반납했지만, 시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)의 고금리 장기화 우려가 다시 반도체와 기술주 밸류에이션 부담으로 연결되고 있다는 분석이 나온다.

여기에 중동 지정학적 리스크에 따른 국제유가 급등도 투자심리를 위축시키는 요인으로 꼽혔다. 국제유가가 배럴당 100달러를 웃도는 흐름을 이어가면서 인플레이션 재가속 우려가 커지고 있으며, 이는 성장주 할인율 상승으로 이어질 가능성이 있다는 설명이다.

◆ 엔비디아 실적 앞두고 주가 소폭 상승

이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서는 금리와 유가 부담 속에 대체로 하락하던 주요 반도체 종목들이 미국과 이란 간 협상 기대가 되살아나며 미 국채 금리와 유가가 하락하자 반등을 시도하고 있다.

▲엔비디아(NVDA)는 실적 발표를 앞두고 주가가 2% 가까이 상승하고 있다. 시장은 AI GPU 수요와 데이터센터 매출 성장률, 차세대 블랙웰(Blackwell) 공급 상황 등을 핵심 변수로 보고 있다.

▲AMD(AMD)는 AI GPU 시장 경쟁 심화 우려 속에 2% 안팎 하락했으나 개장을 앞두고 1% 반등했으며, 미국 연방거래위원회(FTC)의 반독점 조사 가능성이 제기되면서 주가가 하락했던 ▲ARM 홀딩스(ARM) 역시 개장을 앞두고 0.5% 반등했다.

▲브로드컴(AVGO)는 AI 네트워크 및 맞춤형 반도체 기대에도 불구하고 차익실현 압력 속에 하락세를 나타냈다.

▲마이크론(MU)은 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대 기대가 이어지며 불안한 장세 속에서도 4% 넘게 오르고 있다. 시장에서는 엔비디아 실적 발표 이후 HBM 공급망 관련 종목들의 방향성이 결정될 가능성이 크다고 보고 있다.

◆ AI "엔비디아 실적이 반도체 랠리 방향 결정"

AI 모델은 이번 주 엔비디아 실적 발표를 올해 반도체 업종 최대 이벤트 가운데 하나로 평가했다.

AI 모델은 "최근 반도체 업종의 상승세는 AI 데이터센터 투자 확대 기대가 핵심 동력이었지만, 현재는 밸류에이션 부담과 금리 상승 리스크가 동시에 부각되는 구간"이라며 "엔비디아가 강한 가이던스를 제시할 경우 반도체 랠리가 재개될 가능성이 있지만, 기대에 못 미칠 경우 기술주 중심의 변동성이 확대될 수 있다"고 분석했다.

특히 시장에서는 필라델피아 반도체지수(SOX)의 주요 지지선 방어 여부를 주목하고 있다. AI 모델은 "SOX 지수가 최근 급등 이후 숨 고르기 구간에 진입했다"며 "단기적으로는 금리와 유가 흐름이 반도체주의 방향성을 좌우할 가능성이 크다"고 진단했다.

koinwon@newspim.com