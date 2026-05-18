李대통령, 스타벅스 '탱크데이' 논란 비판…"저질 장사치의 막장행태에 분노"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이재명 대통령이 5·18민주화운동 기념일 당일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 야기한 스타벅스 코리아를 공개적으로 비판했다.

이 대통령은 18일 본인의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "역사적인 광주 5.18 민주화운동 기념일에 광주희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5.18 탱크데이' 이벤트라니, 그 날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심장으로 이런 짓을 저지렀을까요?"라고 반문했다.

[이재명 대통령 X 캡쳐]

스타벅스는 지난 15일부터 26일까지 진행 예정이던 '버디 위크' 이벤트 과정에서 '단테·탱크·나수' 텀블러 시리즈를 앱 내 프로모션하며 '탱크데이' 표현과 '책상에 탁' 문구 등을 사용했다. 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적이 제기됐다.

이 대통령은 "대한민국 공동체와 기본적 인권 민주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다"며 "마땅히 그에 상응하는 도덕덕, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라고 말했다. 끝으로 이 대통령은 스타벅스를 향해 '5·18민주화운동 유가족 피해자들에게 사과는 했냐'고 되물었다.

스타벅스 코리아는 이날 손정현 대표 명의의 사과문을 내고 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 5월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "이번 사안의 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다하겠다"며 "유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스를 강화하고, 엄격한 역사 의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다"고 말했다.

한편, 정용진 신세계그룹 회장은 손 대표에 해임을 통보했으며 관련자를 모두 찾아 문책하라는 지시를 내린 것으로 전해졌다.

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