미중 정상회담 직후 방미…박윤주 외교1차관, 핵잠·통상 현안 동시 조율

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핵잠·농축 재처리 '이행 단계' 전환 주목

대미 투자 발표 앞두고 안보·통상 협의

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 박윤주 외교부 1차관이 한미 간 핵심 안보·경제 현안 조율을 위해 18일(현지시간) 미국에 입국했다.

박 차관은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항에서 특파원들과 만나 "한미 간 제반 이슈를 점검하고 협의하기 위해 왔다"며 "최근 지역 및 글로벌 정세 변화와 관련한 의견 교환도 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

이번 방미의 핵심 의제는 지난해 10월 한미 정상 간 '경주 회담' 이후 도출된 공동 설명자료(조인트 팩트시트)의 후속 조치다. 당시 양국은 한국형 핵추진잠수함 건조 추진과 이를 위한 우라늄 농축·사용후 핵연료 재처리 권한 문제 등을 포함한 고강도 안보 협력에 합의했지만, 6개월이 지나도록 가시적 진전은 제한적이었다.

특히 이번 방문은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 최근 통화에서 팩트시트의 충실한 이행을 재확인한 직후 이뤄져, 협의가 이행 단계로 본격 전환될지 주목된다. 박 차관은 "공동 합의는 동맹을 업그레이드하는 역사적 문서"라며 "이행 협의체 구성에서 일정 성과가 있었고, 이제는 구체적 이행을 협의하는 단계"라고 설명했다.

정부 안팎에서는 안보 협력과 대미 투자 간 연계 가능성에도 주목하고 있다. 6월로 예상되는 '1호 대미 투자 프로젝트' 발표와 맞물려 핵잠 및 원자력 협정 개정 논의도 속도를 낼 수 있다는 관측이다. 정부는 이르면 이달 중 핵잠 건조 시기와 방식 등을 담은 기본계획을 내놓을 것으로 알려졌다.

박 차관은 미국의 무역법 301조 조사 등 통상 압박과 관련해선 경제 부처뿐 아니라 외교·안보 부처도 함께 대응해 시너지를 내겠다고 말했다.

이번 방미는 미·중 정상회담 직후 이뤄졌다는 점에서도 의미가 있다. 백악관은 회담 결과 '북한 비핵화 목표'를 재확인했다고 밝힌 바 있다. 이에 대해 박 차관은 "미중 간 건설적 협의가 있어서 그런 좋은 모멘텀이 마련되는 것 같다"고 평가하며 "한반도 문제나 한미 양자 간 관계를 다루는 데도 긍정적 방향으로 작용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

아울러 대북 정보 공유 제한 논란, 호르무즈 해협에서 피격된 한국 선박 'HMM 나무'호 문제 등 민감한 현안도 논의될 전망이다. 박 차관은 제반 이슈를 폭넓게 협의하겠다고 밝혔다.

박 차관은 21일까지 워싱턴에 머물며 앨리슨 후커 국무부 정무차관(19일), 크리스토퍼 랜도 부장관(20일) 등과 연쇄 회동을 갖는다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 박윤주 외교부 1차관이 지난 10월 10일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 한미 외교차관 전략대화에서 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 악수를 나누고 있다. 2025.10.10gdlee@newspim.com

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