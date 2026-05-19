대웅제약, 약국 화장품 '이지에프 엑스 다운타임 앰플' 3종 출시

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전문 관리 후 피부 회복 위한 EGF 리페어 솔루션

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 전문 관리 후 자극받은 피부 컨디션을 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 '이지에프 엑스(EGFx) 다운타임 앰플' 3종을 지난 4월 출시했다고 19일 밝혔다.

전문 관리 이후에는 피부 장벽 손상으로 인해 피부 컨디션이 일시적으로 저하되는 '다운타임'이 나타난다. 민감해진 피부가 회복되는 초기 단계인 만큼 피부 장벽이 건강한 상태로 돌아오기까지 적절한 관리가 중요하다.

대웅제약 이지에프 엑스(EGFx) 다운타임 앰플 3종 제품 이미지 [사진=대웅제약]

이번 신제품은 다운타임 구간에 맞춰 피부 컨디션을 집중 관리할 수 있도록 설계된 EGF(Epidermal Growth Factor·상피세포 성장인자) 기반 리페어 솔루션이다. EGF는 피부 세포의 증식과 성장을 유도하는 체내 단백질로 피부 회복 과정에 관여하는 핵심 성분으로 알려져 있다.

이지에프 엑스 다운타임 앰플은 화장품법상 최대 함량 수준인 10ppm의 고함량 EGF를 적용했다. 대웅제약은 기존 EGF 제조 기술에 나노리포좀 특허 기술을 적용해 피부 흡수력을 높였다. 분자량이 큰 EGF를 직경 100~200nm 수준으로 나노화했으며, 고순도 원료 'DW-EGF'를 사용했다.

DW-EGF는 대웅제약이 1992년부터 이어온 EGF 연구를 바탕으로 개발한 원료다. 회사는 1995년 인체 내 EGF와 동일한 구조와 활성을 가진 단백질 대량 생산 기술 개발에 성공했으며, 이후 임상 연구 등을 거쳐 2001년 세계 최초 유전자재조합 EGF 의약품으로 식품의약품안전처 허가를 받았다.

해당 기술은 당뇨병성 족부궤양 치료제 '이지에프 외용액'과 상처·피부궤양 보조 치료제 '이지에프 새살연고' 등에 적용됐다. 또 2008년에는 세계보건기구(WHO)로부터 국제일반명(INN) '네피더민(Nepidermin)'을 획득했다.

신제품은 피부 상태별 맞춤 케어가 가능하도록 ▲포스트 레이저 ▲포스트 스킨부스터 ▲포스트 엘써마 등 3종으로 구성됐다.

포스트 레이저는 나이아신아마이드와 세라마이드를 함유해 일시적 붉은기 완화와 미백 케어에 도움을 주도록 설계됐으며, 포스트 스킨부스터는 판테놀·시카·비타민K를 적용해 피부 장벽 케어에 초점을 맞췄다. 포스트 엘써마는 PDRN과 콜라겐을 함유해 피부 탄력 케어에 중점을 둔 제품이다.

이지에프 엑스 다운타임 앰플 3종은 약국 화장품 코너에서 판매된다.

박은경 대웅제약 CH마케팅본부장은 "이지에프 엑스는 전문 관리 후 피부 상태에 맞는 맞춤형 케어를 위한 라인"이라며 "이번 다운타임 앰플은 피부 관리 직후 가장 중요한 초기 7일간의 골든타임에 맞춰 기획된 제품인 만큼 소비자의 체계적인 피부 관리를 도울 것으로 기대된다"고 말했다.

sykim@newspim.com