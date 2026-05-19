대전 무인점포서 17차례 물건 훔친 상습 절도범 덜미

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전의 한 무인점포에서 상습적으로 물건을 훔쳐온 절도범이 경찰의 끈질긴 추적 끝에 붙잡혔다.

대전중부경찰서에 따르면 지난 3월 18일 오후 10시 43분쯤 대전 소재 한 무인점포에서 "절도한 사람이 있다"는 112 신고가 접수됐다.

무인점포 절도범 모습. [사진=대전경찰청 영상 화면 캡쳐] 2026.05.19 nn0416@newspim.com

CCTV에는 한 남성이 점포 내 물건을 챙겨 주머니에 넣은 뒤 계산하지 않고 그대로 매장을 빠져나가는 모습이 담겼다.

신고를 받고 출동한 대전중부경찰서 선화파출소 소속 경찰관들은 현장 주변 예상 이동 동선을 중심으로 수색에 나섰고 인상착의가 일치하는 피의자를 발견해 추궁했다.

조사 결과 이 남성은 해당 무인점포에서만 여러 차례 절도를 반복해 온 상습범인 것으로 드러났다. 경찰은 추가 수사를 통해 피의자가 같은 수법으로 총 17차례 물건을 훔친 사실을 확인했다.

피의자는 경찰 추궁 끝에 범행을 인정했으며 현행범으로 체포됐다.

경찰은 피의자를 절도 혐의로 검찰에 불구속 송치해 조사 중이다.

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