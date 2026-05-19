샌디스크 'AI·12K 시대 겨냥' 차세대 SSD 라인업 공개

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최대 4000MB/s 포터블 SSD 선봬…크리에이터·게이머 시장 공략

FIFA 월드컵 2026 공식 라이선스 제품 공개…내장 SSD 브랜드도 재편

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 샌디스크가 차세대 포터블 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 내장형 SSD 신제품을 대거 공개하며 소비자용 스토리지 시장 공략 강화에 나섰다. 인공지능(AI) 콘텐츠와 고해상도 영상 제작, 게이밍 수요 확대에 맞춰 고성능·대용량·휴대성을 앞세운 제품군을 선보이며 크리에이터와 게이머 시장 공략을 본격화하는 모습이다.

샌디스크는 19일 오전 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 신제품 출시 기자간담회를 열고 신제품을 대거 공개했다. 차세대 포터블 SSD 포트폴리오와 새로운 브랜딩을 적용한 내장 SSD 라인업, FIFA 월드컵 2026 공식 라이선스 제품 컬렉션 등이다.

SANDISK 포터블 SSD 포트폴리오 [사진=샌디스크]

이번에 공개된 포터블 SSD 라인업은 샌디스크 포터블 SSD, 익스트림 포터블 SSD, 익스트림 프로 포터블 SSD 등이다. 일반 소비자부터 콘텐츠 크리에이터, 전문가까지 다양한 사용 환경에 맞춰 성능과 저장 용량을 차별화한 것이 특징이다.

샌디스크 익스트림 포터블 SSD는 최대 2000MB/s 읽기 속도를 지원한다. 회사 측은 최대 1000장의 고해상도 사진을 60초 이내에 전송할 수 있어 크리에이티브 작업과 대용량 파일 이동에 적합하다고 설명했다. 1TB~4TB 모델로 출시되며 500GB 모델도 추가 출시될 예정이다.

최상위 모델인 익스트림 프로 포터블 SSD는 최대 4000MB/s 전송 속도를 제공한다. 약 10분 분량의 12K 영상을 1분 이내에 전송할 수 있어 고해상도 영상 편집과 멀티 스트림 작업 등 전문가용 환경을 겨냥했다. 2TB~4TB 모델로 우선 출시되며 향후 8TB 모델도 선보일 예정이다.

일반 소비자를 겨냥한 포터블 SSD는 최대 1000MB/s 읽기 속도를 지원한다. 사진·영상 백업과 개인 데이터 관리 등 일상적인 저장 수요에 맞춘 제품으로, 휴대성을 높인 컴팩트 디자인과 3년 제한 보증을 제공한다.

SANDISK Optimus™ 라인업 [사진=샌디스크]

샌디스크는 내장 SSD 브랜드 체계도 전면 개편했다. CES 2026에서 공개한 새로운 '샌디스크 옵티머스' 브랜드를 중심으로 제품군을 재정비하고 성능 등급을 보다 직관적으로 구분할 수 있도록 했다.

샌디스크 옵티머스, 옵티머스 GX, 옵티머스 GX 프로 등 3개 라인업이다. 옵티머스 5100 NVMe SSD는 성능과 가격 경쟁력의 균형을 강조했다. 옵티머스 GX 7100 NVMe SSD는 빠른 로딩 속도와 전력 효율을 중시하는 게이머용 제품군으로 설계됐다.

최상위 제품군인 옵티머스 GX 프로 8100 NVMe SSD는 개발자와 전문가, 하이엔드 게이머를 겨냥해 최첨단 스토리지 기술과 확장된 용량을 제공한다.

SANDISK FIFA 월드컵 2026 공식 라이선스 스토리지 에디션 [사진=샌디스크]

샌디스크는 FIFA 월드컵 2026 공식 라이선스 제품 컬렉션도 함께 공개했다. 호루라기 디자인을 적용한 USB-C 플래시 드라이브와 월드컵 테마 컬러의 포터블 SSD, 전문가용 메모리 카드 등으로 구성됐다.

CF익스프레스 타입 B 카드와 SD UHS-II 카드 제품은 4K·8K 영상 촬영과 초고속 연속 촬영 환경을 지원해 스포츠 현장과 콘텐츠 제작 환경에 최적화됐다는 설명이다.

수잔 박 샌디스크 소비자 제품 부문 부사장은 "플래시 스토리지 시장에서 쌓아온 전문성과 엔지니어링 역량을 기반으로 소비자들의 다양한 스토리지 요구를 충족시키고 있다"며 "이동 중 작업부터 게임과 콘텐츠 제작까지 다양한 환경에서 최적의 경험을 제공하겠다"고 말했다.

심영철 샌디스크 코리아 본부장은 "인공지능(AI)과 콘텐츠 제작, 게이밍 중심으로 소비자 스토리지 수요가 빠르게 진화하고 있다"며 "사용자들이 자신의 환경에 맞는 제품을 쉽게 선택하고 작업과 게임에 더욱 집중할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com