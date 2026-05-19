일하다 다친 공무원 돕는다…'공상 공무원 전담 관리자' 본격 운영

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퇴직공무원 3명 신규 위촉…재활·직무 복귀 맞춤 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 일하다 다치거나 질병을 얻은 공무원의 재활과 직무 복귀를 돕는 '공상 공무원 전담 관리자(코디네이터)' 제도가 본격 운영된다.

인사혁신처는 19일 퇴직공무원 사회공헌 사업을 통해 선정된 공상 공무원 전담 관리자 3명을 위촉하고 직무교육을 실시했다고 밝혔다.

김정연 인사혁신처 재해보상정책관(왼쪽 넷째)이 18일 공무원연금공단 서울지부에서 열린 '2026년 공상 공무원 전담 관리자(코디네이터) 위촉식'에서 신규 위촉자들과 기념 촬영하고 있다. [사진=인사혁신처]

전담 관리자는 공무상 재해를 입은 공무원이 치료 이후 안정적으로 재활하고 직무에 복귀할 수 있도록 맞춤형 상담과 서비스 연계 역할을 수행한다.

이번에 위촉된 전담 관리자들은 의료·간호, 인사·복무, 고충 처리 분야 등에서 약 30년간 근무한 경력을 보유하고 있으며 심리·직업·청소년 상담 관련 자격도 갖추고 있다. 이들은 내달부터 오는 11월까지 활동할 예정이다.

인사처는 이날 위촉식과 함께 공무원연금공단과 공동으로 직무교육도 진행했다. 교육은 ▲재해보상 제도 ▲재활·복귀 서비스 ▲현장 활동 실습 등 실무 중심 과정으로 구성됐다.

김정연 인사혁신처 재해보상정책관은 "공상 공무원의 회복과 복귀 과정에서 체계적인 지원을 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 최선을 다해 대상자 중심의 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com