소방청·질병청, 급성심장정지 대응 고도화 논의…AI 기반 골든타임 확보

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제9차 급성심장정지 구급품질 향상 워크숍 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청과 질병관리청이 급성심장정지 환자의 생존율을 높이기 위해 최신 기술을 활용한 대응체계 고도화에 나선다.

소방청과 질병관리청은 오는 20일 대구 EXCO에서 '제9차 급성심장정지 구급품질 향상 워크숍'을 개최한다고 19일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 워크숍은 119 신고 접수 단계부터 현장 처치, 병원 이송까지 전 과정의 구급 품질 향상 방안을 논의하고 최신 기술 기반 대응 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

소방청에 따르면 2024년 급성심장정지 환자는 총 3만3034건 발생했다. 인구 10만명당 발생률은 64.7명이었으며 생존율은 9.2%, 뇌기능회복률은 6.3%로 조사 이래 가장 높은 수준을 기록했다.

특히 일반인이 심폐소생술(CPR)을 시행한 경우 생존율은 14.4%로, 미시행 대비 2.4배 높은 것으로 나타났다. 이에 따라 신고 단계부터 신속하고 정확한 초기 대응의 중요성이 다시 강조되고 있다.

워크숍에는 전국 시·도 소방본부 구급품질 담당자와 구급상황관리 담당자 등 70여 명이 참석한다. 참석자들은 ▲급성심장정지 발생 현황 ▲2024년 구급대 주요 지표 ▲새 심폐소생술 가이드라인 ▲상황실 단계 심폐소생술 대응 최신기술 ▲심정지 품질관리 기술 등을 주제로 발표와 토론을 진행한다.

특히 영상통화 기반 심폐소생술 지도와 데이터 기반 품질관리 체계, AI 기반 심정지 대응 기술의 활용 방향 등이 주요 논의 과제로 다뤄질 예정이다.

소방청과 질병관리청은 앞으로도 급성심장정지 환자 발생 현황과 치료 결과를 공동 분석하고, 최신 기술을 활용한 병원 전 단계 대응체계를 지속 강화해 중증응급환자 생존율 향상에 협력한다는 방침이다.

임승관 질병관리청장은 "급성심장정지 조사를 통해 축적된 데이터는 심정지 발생 예방 및 환자 생존율 향상을 위한 정책 수립과 대응체계 개선의 중요한 기반이 된다"며 "앞으로도 안정적인 조사 수행을 통해 과학적 근거를 제공하고 환자 예후 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.

김승룡 소방청장은 "급성심장정지 환자의 생존율 향상을 위해서는 신고접수 단계부터 현장 처치와 병원 이송까지 모든 과정에서의 신속하고 정확한 대응이 중요하다"며 "최신 기술과 데이터를 기반으로 한 구급품질관리 체계를 지속적으로 고도화하여 국민의 생명을 지키는 골든타임 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com