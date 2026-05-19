1분기 가계 대출 1865조···13조나 가파르게 증가세

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은행권 대출 감소 전환에도 비은행·기타금융 증가세 확대

비은행 주택관련대출 10.6조 급증…규제 전 수요 반영

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 올해 1분기 우리나라 가계부채 잔액이 역대 최대 기록을 다시 경신했다. 이번 가계부채 증가는 예금은행이 아니라 비은행권과 기타금융기관의 대출이 큰 폭으로 늘어나면서 견인했다.

한국은행이 19일 발표한 '2026년 1/4분기 가계신용(잠정)'에 따르면 올해 3월 말 기준 가계신용 잔액은 전분기 말보다 14조원 증가한 1993조 1000억원으로 집계됐다. 가계신용은 가계대출과 판매신용을 합한 개념으로, 관련 통계 작성 이후 최대 규모다.

가계신용의 대부분을 차지하는 가계대출 잔액은 1865조 8000억원으로 전분기보다 12조 9000억원 늘어나며 증가폭이 확대됐다.

[자료=한국은행]

이번 분기에는 은행권과 비은행권의 흐름 차이가 뚜렷했다. 그동안 가계대출 증가를 이끌었던 예금은행은 주택관련대출 증가세가 둔화되고 기타대출이 감소하면서 전분기 6조원 증가에서 2000억원 감소로 전환했다. 예금은행 가계대출이 감소한 것은 2023년 1분기 이후 처음이다.

이혜영 한국은행 금융통계팀장은 "가계부채 관리 기조 영향으로 은행권이 보다 보수적으로 대출을 운영한 부분이 있었다"며 "기타대출은 상여금 등을 활용한 신용대출 상환 영향도 일부 있었던 것으로 보인다"고 설명했다.

반면 저축은행·상호금융 등 비은행예금취급기관 대출은 급증했다. 신용대출 등 기타대출이 감소했음에도 주택관련대출이 10조 6000억원 늘어난 영향이다. 이에 따라 비은행권 대출은 8조 2000억원 늘어 직전 분기의 두 배 수준을 기록했다.

이 팀장은 "금융당국의 관리 강화 조치 이전 대출 수요가 일부 반영된 영향으로 보인다"며 "상호금융권 대출 확대 자제 요청 등이 있었던 만큼 향후 크게 늘어날 가능성은 크지 않을 것으로 보인다"고 말했다.

증권사 등이 포함된 기타금융기관 역시 증가폭이 확대됐다. 주택관련대출은 여전히 감소세(-2조 9000억원)를 이어갔지만 감소폭은 축소됐고, 증권사 신용공여액을 중심으로 기타대출이 늘면서 5조원 증가했다.

상품별로는 주택담보대출과 전세자금대출, 집단대출 등을 포함한 주택관련대출 잔액이 1178조 6000억원으로 전분기보다 8조 1000억원 증가했다. 공적금융기관과 기타금융중개회사 등에서 대출 감소폭이 줄어든 영향이다.

이 팀장은 "예금취급기관에서는 가계부채 관리 기조 등으로 주택관련대출 증가폭이 소폭 축소됐지만, 기타금융기관 등에서 정책대출 중심 감소폭이 줄어들며 전체 증가폭이 확대됐다"고 설명했다.

이어 "비은행권에서는 금융당국 관리 강화 조치 이전 대출 수요가 반영되면서 주택관련대출 증가세가 확대된 측면이 있다"며 "최근 주택 매매 거래 증가로 주택담보대출이 일시적으로 확대될 수 있는 만큼 관련 흐름을 지속적으로 지켜볼 필요가 있다"고 밝혔다.

신용대출 등을 포함한 기타대출 잔액은 687조 2000억원으로 전분기보다 4조 8000억원 증가했다. 증권사 신용공여액 증가를 중심으로 증가폭이 확대됐다는 설명이다. 이 팀장은 "올해 1분기 증권사 신용공여액은 7조 3000억원 증가해 직전 분기(3조 3000억원)보다 크게 늘었으며, 역대 세 번째로 높은 증가폭"이라고 설명했다.

신용카드 이용액 등이 포함된 판매신용 잔액은 127조 3000억원으로 전분기보다 1조 1000억원 증가했다. 개인 신용카드 이용 규모는 204조 7000억원으로 소폭 늘었지만, 연말 소비 효과가 반영됐던 지난해 4분기와 비교하면 증가폭은 축소됐다.

한편 한국은행은 이번 분기부터 '예금은행 전세자금대출' 항목을 별도로 분리해 공표하기 시작했다. 전세자금대출은 기존에도 가계대출 총액에 포함돼 있었지만 개별 항목으로 공개된 것은 이번이 처음이다.

이에 따라 올해 1분기 말 기준 예금은행 전세자금대출 잔액은 127조 1000억원으로 집계됐다. 연간 기준으로는 2020년 33조 6000억원 증가하며 정점을 찍은 뒤 2023년 감소세로 전환했으나 지난해부터 다시 증가세로 돌아섰다.

이 팀장은 "전세자금대출 자료 요구가 꾸준히 있었고, 증가세도 가팔라 관련 동향 파악과 중장기 추세 분석에 활용할 수 있도록 별도 항목으로 공표하게 됐다"고 설명했다

eoyn2@newspim.com