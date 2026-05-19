23kg 냉장고 통째로 번쩍...아틀라스 산업현장 투입 '눈앞' (영상)

생산 현장 투입 앞두고 실제 작업 능력 입증

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 보스턴다이나믹스가 18일(미 현지시각) 휴머노이드 로봇 아틀라스가 23kg의 냉장고를 들어 옮기는 영상을 공개했다.

영상에서 아틀라스는 무릎을 반쯤 굽힌 후 양팔로 냉장고를 안정적으로 들어올렸다. 냉장고를 든 상태에서 균형을 유지하며 뒤쪽 테이블까지 이동한 후 상체만 180도 회전해 냉장고를 조심스럽게 내려놓았다.

휴머노이드 로봇 아틀라스 [사진=현대차그룹]

이 같은 동작을 수행하려면 크기와 무게가 일정하지 않은 물체를 들어올린 상태에서도 균형을 유지할 수 있는 전신 제어 기술이 필요하다. 또한 물체의 질량이나 무게중심 정보가 사전에 완전히 주어지지 않는 상황에서도 센서 기반의 상태 추정을 통해 불확실성을 보정해야 한다.

보스턴다이나믹스에 따르면 아틀라스는 대규모 시뮬레이션 기반 강화학습을 통해 빠르게 동작을 학습했으며, 몇 주 만에 실제 환경에서 이를 구현할 수 있었다. 강화학습은 가상 공간에서 반복적으로 성공과 실패를 거듭하며 작업 계획과 실행 역량을 갖추는 방식으로 진행됐다.

휴머노이드 로봇 아틀라스 [사진=현대차그룹]

시뮬레이션 학습을 통해 아틀라스는 실제 현장에서 23kg의 냉장고뿐만 아니라 최대 45kg의 냉장고까지도 운반하는 데 성공했다. 영상에 등장한 아틀라스는 상용화를 고려해 개발된 모델로, 액추에이터를 두 종류로 표준화하고 양 팔과 양 다리를 동일한 구조로 설계해 부품 교체를 용이하게 했다.

보스턴다이나믹스는 이날 아틀라스 개발형 모델이 냉장고 운반 작업을 성공하기 위해 어떤 훈련을 진행했는지를 보여주는 비하인드 영상도 공개했다. 영상에선 아틀라스가 한 발을 들어올린 채 360도로 회전하고 백플립하는 모습을 담았. 이러한 동작은 관절 간 상호 간섭을 최소화하면서도 운동 연속성을 유지해야 하는 고난도 제어 기술이 요구된다.

보스턴다이나믹스는 "물구나무서기, 백플립 등의 동작은 아틀라스의 유연성과 균형성을 평가하고, 미끄러지거나 넘어졌을 때 회복하는 법을 확보하는데 중요한 요소"라고 밝혔다.

한편, 현대차그룹은 올해 1월 CES 2026에서 'AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로(Partnering Human Progress)'라는 비전 하에 단순 기술 시연을 넘어 인간의 일상과 산업 전반으로 로보틱스를 확장해 인류의 진보를 이끌겠다는 구상을 발표했다.

현대차그룹은 글로벌 AI 선도 기업과의 전략적 파트너십 확대를 제시했으며, 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위해 구글 딥마인드와 전략적으로 협업한다고 밝힌 바 있다. 양사는 최첨단 로봇과 로봇 AI 기술을 융합해 새로운 로보틱스 연구의 시대를 열고 미래 산업의 대전환을 가속할 방침이다.

y2kid@newspim.com