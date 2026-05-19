한투운용, 유튜브 콘텐츠 'ACE 궁금증해결소' 누적 조회수 1000만회 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 19일 ACE 궁금증해결소 유튜브 조회수가 1000만회를 돌파했다고 밝혔다
- ACE 궁금증해결소는 ETF 기초부터 심화까지 투자자 질문을 설명하는 10분 내외 콘텐츠로 18편이 공개됐다
- 월분배형 ETF 편이 330만회에 육박하는 등 호응을 얻으며 회사는 투자상담소·인사이트 리포트 등 추가 콘텐츠도 제공하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 19일 자사 유튜브 콘텐츠 'ACE 궁금증해결소'의 누적 조회수가 1000만회를 넘어섰다고 밝혔다.
ACE 궁금증해결소는 한국투자신탁운용이 지난해 7월부터 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 진행 중인 콘텐츠로, ETF 투자자들이 궁금해하는 질문을 ACE ETF 마케터들이 쉽게 설명해 주는 콘셉트다. 한 편당 10분 내외 분량으로 진행된다.
번외편을 포함해 18편의 에피소드가 공개된 가운데, 18일 오후 5시 기준 콘텐츠 합산 조회수는 1009만회로 집계됐다. 특히 고배당 ETF와 커버드콜 ETF 등 3개로 나눠 업로드된 '월분배형 ETF' 콘텐츠는 330만회에 육박하는 조회수를 기록했다.
염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부장은 "ACE 궁금증해결소는 ETF 투자 시 생길 수 있는 아주 기초적인 질문부터 심화 질문까지 모두 설명해 드리기 위해 기획됐다"며 "ETF 투자 과정에서 생기는 다양한 궁금증을 댓글 등으로 남겨주시면 해결해 드릴 예정"이라고 말했다.
이어 "ACE 궁금증해결소 외에도 프로미스나인 백지헌 등을 게스트로 초빙해 투자 상담을 해주는 'ACE 투자상담소', 최근 시장의 이슈를 분석하고 관련 상품을 소개하는 'ACE 인사이트 리포트' 등 다양한 콘텐츠를 공개하고 있다"며 "ACE ETF 유튜브 채널이 ETF 투자자들에게 유익한 채널이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com