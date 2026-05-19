빅웨이브로보틱스, 국내 주요 대기업 휴머노이드 솔루션 수주

AI 핵심 요약beta
- 빅웨이브로보틱스가 19일 대기업들로부터 휴머노이드 로봇 솔루션 구현 프로젝트를 수주했다고 밝혔다
- 이번 프로젝트로 휴머노이드 로봇이 연구·전시용을 넘어 실제 제조 공정에 투입되는 사례가 되었으며 검토 중인 프로젝트만 수십건에 달한다고 했다
- 회사측은 현장 데이터·소프트웨어·맞춤형 장비를 결합한 엔드투엔드 솔루션과 휴머노이드 RaaS 모델 고도화로 산업 현장 적용과 생태계 확산에 나서겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 빅웨이브로보틱스가 철강, 중공업, 코스메틱, 자동차 부품 분야 국내 주요 대기업으로부터 휴머노이드 로봇을 활용한 솔루션 구현 프로젝트를 수주했다고 19일 밝혔다.
이번 프로젝트는 휴머노이드 로봇이 연구용이나 전시용을 넘어 실제 제조 공정에 투입되는 사례다. 수주 기업들은 각기 다른 제조 환경을 보유하고 있으며, 현재 프로젝트가 검토 중인 건만 수십 건에 달한다고 회사는 밝혔다.
빅웨이브로보틱스는 현장 데이터, 지능형 소프트웨어, 제조 공정 이해도, 맞춤형 주변기기(그리퍼 등) 설계 역량, 글로벌 공급사 파트너십을 결합한 솔루션을 제공한다. 하드웨어 제조가 아닌 솔루션 공급 기업으로서 엔드투엔드(End-to-End) 방식으로 고객사 현장에 대응하는 구조다.
김민교 빅웨이브로보틱스 대표는 "중요한 것은 로봇을 만드는 역량을 넘어 실제 산업 현장에 적용하고 운영하는 역량"이라며 "공정 발굴, 최적 모델 선정, 데이터 기반 학습 고도화, 안정적 운영까지 전 과정을 연결하는 솔루션 역량이 중요한 기준이 될 것"이라고 말했다.
이어 "휴머노이드 RaaS 모델을 고도화해 산업 현장의 도입 장벽을 낮추고 실제 활용 중심의 휴머노이드 생태계 확산에 기여하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com