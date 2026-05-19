카카오뱅크, 압류에도 생계비 보호 '전국민 생계비통장' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 19일 전국민 생계비통장을 출시했다.
- 압류 상황에서도 최소 생계비를 보호하는 상품이다.
- 만 14세 이상이면 가입 가능하고 월 250만원까지 입금된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
만 14세 이상 대상, 올해말까지 연 2% 금리 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크(대표이사 윤호영, Daniel)는 압류 상황에서도 고객의 최소 생계비를 보호하는 '전국민 생계비통장'을 출시했다고 19일 밝혔다.
압류 방지 기능을 통해 금융 취약계층의 기초 생활을 보장하는 정책형 상품으로 만 14세 이상 고객이라면 누구나 가입할 수 있다. 전체 금융기관 중 1곳에서만 개설 가능하다.
월 250만원 입금 한도 내에서 자유롭게 입금 가능하도록 설계해 고객의 필수 생활비를 안전하게 보호한다.
카카오뱅크는 한국신용정보원 시스템과 연동해 해당 상품을 선보였다. 가입 및 해지는 평일과 토요일 오전 7시 10분부터 오후 9시 50분까지 가능하다(일요일·공휴일 제외). 출시를 기념해 올해 말까지 연 2%의 기본금리를 제공한다.
오는 26일부터 내달 30일까지 생계비통장 가입 후 응모한 고객 중 추첨을 통해 GS25 3000원권(1만명)과 비타500(1000명) 쿠폰을 증정한다. 또한 가입 고객 중 2명을 뽑아 지원금 100만 원을 전달할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com