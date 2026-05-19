콘텐츠펙토리상상역, 소방기술경연대회 운영 완료

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 콘텐츠 기획·제작 및 행사 운영 기업 콘텐츠펙토리상상역이 소방청 주최 '제39회 전국소방기술경연대회'의 전체 행사 운영을 마무리했다고 밝혔다.

이번 대회는 지난 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교 일원에서 열렸으며, 전국 19개 시·도 소방본부 소속 소방공무원과 의용소방대, 응급구조학과 학생 등 약 5000명이 참가했다.

콘텐츠펙토리상상역은 행사 운영 용역을 맡아 개막식·시상식 등 공식행사 연출과 함께 경연장 무대 및 시설 설치·관리, 운영 인력 배치, 홍보물 제작, 축하공연 운영, 현장 안전 관리 등을 수행했다.

대회는 화재진압·인명구조·응급처치 등 현장 대응 능력을 겨루는 경연 종목 중심으로 진행됐다. 이와 함께 참가자와 가족, 지역 주민이 참여할 수 있는 문화행사 프로그램도 운영됐다.

가수 김장훈은 축하공연에 참여했으며, 공연 출연료 전액을 사회 취약계층 지원단체에 기부하겠다는 뜻을 밝혔다.

최철욱 콘텐츠펙토리상상역 대표는 "소방관들의 현장 대응 역량과 노력이 집중되는 행사인 만큼 운영 안정성과 현장 관리에 중점을 두고 준비했다"며 "향후에도 공공 안전 분야 행사 운영 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 전국소방기술경연대회는 소방공무원의 현장 대응 역량 강화와 팀워크 향상을 목적으로 매년 열리고 있으며, 올해로 39회를 맞았다.

[이미지=콘텐츠펙토리상상역]

whitss@newspim.com