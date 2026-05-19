노랑풍선, 옐로LIVE서 호주 패키지 2종 선보여

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 20일 옐로LIVE에서 호주 패키지 2종을 선보인다고 19일 밝혔다.
- 시드니·케언즈 7일과 시드니·케언즈·브리즈번 9일 상품을 운영하며 주요 관광지와 4~5성급 호텔, 대한항공 직항을 제공한다.
- 방송 예약 고객에게 추가 할인과 주유·상품권, 우리카드 결제 시 최대 15만원 즉시 할인 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 오는 20일 오후 2시 자사 홈페이지와 앱을 통해 방송되는 '옐로LIVE'에서 호주 패키지여행 2종을 선보인다고 19일 밝혔다.
이번 방송에서는 ▲시드니·케언즈 7일(5박 7일) ▲시드니·케언즈·브리즈번 9일(7박 9일) 패키지를 운영한다. 대한항공 브리즈번 직항 노선을 이용하며 6월부터 11월까지 출발이 가능하다. 항공 마일리지는 약 7900마일 수준으로 적립된다. 숙소는 시드니·브리즈번 4성급, 케언즈 5성급 호텔로 구성된다.
'시드니·케언즈 7일'은 하루 자유 관광이 포함된 세미패키지 또는 전일 관광 중심의 풀패키지 중 선택할 수 있다. '시드니·케언즈·브리즈번 9일'은 호주 동부 핵심 도시와 자연 관광지를 함께 둘러볼 수 있도록 구성됐다.
공통 일정으로는 시드니 오페라하우스·하버브릿지·미시즈 매쿼리스 포인트·록스거리·시드니 대학교·시드니 천문대 공원 관광이 포함된다. 유네스코 세계자연유산 블루마운틴·시닉 4WAY 체험·시드니 동물원·본다이비치 코스탈워크·시드니 디너크루즈도 일정에 담겼다. 케언즈에서는 그레이트베리어리프 무어리프 크루즈가 포함되며, 9일 상품에는 쿠란다 스카이레일·레인 포레스테이션·브리즈번 사우스뱅크·스카이덱 관광이 추가된다.
옐로LIVE 방송을 통해 예약한 고객에게는 10만원 추가 할인(선착순 10명)을 제공하며, 예약금 결제 완료 고객 대상으로 S-OIL 모바일 주유상품권·신세계 상품권 증정 이벤트도 진행된다. 우리카드 결제 시 최대 15만원 즉시 할인 혜택도 적용된다.
dconnect@newspim.com