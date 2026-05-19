대구시 시민건강놀이터, 폭염 대비 시민 건강피해 예방 총력

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온열질환 예방수칙 안내·건강캠페인 전개로 안전한 여름나기 지원

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시 시민건강놀이터는 본격적인 여름철 폭염에 대응해 시민들의 건강 피해를 예방하고 안전한 여름나기를 지원하기 위해 오는 9월 30일까지 '2026년 폭염기 건강관리 프로그램'을 운영한다고 19일 밝혔다.

기상청 전망에 따르면 올해 5~6월 평균기온은 평년보다 높을 확률이 50%, 7월은 60%로 예년보다 무더운 날씨가 이어질 것으로 전망된다.

특히 2025년에는 질병관리청 온열질환 응급감시체계 운영 이래 가장 이른 시기에 누적 환자가 1000명을 넘어섰다. 환자 수는 전년 동기(486명) 대비 2.5배, 사망자 수는 2.7배 증가하는 등 폭염에 따른 건강 피해가 크게 늘어나면서 예방수칙 준수의 중요성이 커지고 있다.

이에 시민건강놀이터는 센터 1층 시니어 커뮤니티존을 '무더위 건강쉼터'로 지정해 운영 시간 동안 시민들에게 상시 개방한다. 쉼터에서는 냉방시설과 시원한 음용수를 제공하는 것은 물론 방문객 대상 혈압·혈당 측정 및 건강상담 서비스도 함께 지원할 예정이다.

대구시는 시민건강놀이터를 열러 폭염 대비 시민 건강피해 예방에 총력을 기울인다.[사진=대구시] 2026.05.19 yrk525@newspim.com

건강식체험관에서는 무더위로 인한 결식 예방을 위해 여름 제철 식재료를 활용한 '불 없이 조리하는 간편식 조리법' 교육과 안전한 식재료 보관법을 안내한다. 체력측정체험관에서는 열대야로 인한 수면 부족과 스트레스 완화를 돕기 위한 근력운동 및 스트레칭 교실도 운영한다.

이와 함께 시민들의 폭염 대응 인식 제고를 위한 현장 캠페인과 온라인 홍보도 병행한다. 유동 인구가 많은 서문시장 일대에서는 상인과 이용객을 대상으로 무더위 건강쉼터를 알리고 폭염기 건강관리 수칙을 전파하는 건강캠페인을 진행한다.

직접 방문이 어려운 시민을 위해서는 카드뉴스, 웹포스터, 문자메시지 등 다양한 온라인 채널을 활용해 폭염기 건강관리 수칙과 온열질환 예방 정보를 지속적으로 제공할 계획이다.

2024년 취약계층 건강관리 사업의 일환으로 시작된 '폭염기 건강관리 프로그램'은 지난해까지 건강캠페인 7회, 건강관리 교육 20회 등을 운영하며 시민들의 큰 호응을 얻고 있다. 특히 2025년 한 해 동안에만 총 2218명이 무더위 건강쉼터를 이용한 것으로 집계됐다.

이재홍 대구광역시 보건복지국장은 "최근 폭염의 시작 시기가 빨라지고 기간도 길어지면서 온열질환 발생 위험이 더욱 커지고 있다"며 "시민 여러분께서 시민건강놀이터 무더위 건강쉼터를 적극 활용하시고, 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제 등 온열질환 예방수칙을 실천해 건강한 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com