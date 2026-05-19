삼성전자 노사, 막판 줄다리기…박수근 위원장 "타결 가능성 있다"

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5만명 규모 총파업 예고일 D-2

오전 회의, 이견 있는 부분 확인

조정안은 아직…입장차 좁혀져

최승호 위원장, 질문에 묵묵부답

여명구 부사장 "최선 다할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 성과급 산정 기준 등을 두고 2차 사후조정 최종 회의에 돌입한 가운데 박수근 중앙노동위원회(중노위) 위원장은 "(입장 차이가) 일부 좁혀지고 있다"며 "조정안은 양 당사자가 타결 가능성이 있어 보고 하겠다"고 했다.

박 위원장은 19일 정부세종청사 중노위 조정회의실에 들어서면서 이같이 밝혔다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 박수근 중앙노동위원회 위원장이 13일 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 발언하고 있다. 2026.04.13 sheep@newspim.com

박 위원장은 이날 오전 회의 내용에 대해 "어제 이견이 있었던 부분을 확인하고 있다"고 설명했다. 조정안이 마련돼 있느냐는 질의에 그는 "아직 마련되지 않았다"고 답했다.

조정안 가능성에 대해 박 위원장은 "아직 양당사자가 타결 가능성이 있으니 보고하겠다"며 "(입장 차이가) 일부 좁혀지고 있다"고 말했다.

타결이 회의 종료 시각인 오후 7시까지 이뤄질 수 있느냐는 질의에는 "빨리하고 밥 먹으러 가야 하지 않느냐"며 "웬만하면 7시에 회의를 끝낼 예정"이라고 했다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 2차 사후조정 최종회의에 돌입한다. 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 두고 서로의 입장을 논의한다.

노조는 초과이익성과급 산정 기준을 영업이익의 15% 수준으로 정하고 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고 요구하고 있다. 반면, 사측은 영업이익 10%와 세후영업이익에서 자본비용을 뺀 경제적부가가치(EVA) 20% 중 하나를 선택하라고 제안하고 있다. 상한선 폐지도 받아들일 수 없다는 입장이다. 다만, 업계 1위를 달성하면 영업이익의 10%를 지급하겠다는 안을 제시했다.

지난 18일에 이어 이날 회의에서는 노측을 대표해 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 나섰다. 사측에서는 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 참석했다.

만일 조정안이 나오지 않을 경우 회의는 오는 20일까지 연장될 수 있다. 노조는 사측과 협의가 되지 않을 경우 오는 21일부터 다음 달 7일까지 18일 동안 약 5만명이 참여하는 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.

최 위원장은 이날 취재진의 질문에 아무런 말 없이 회의장으로 들어갔다. 여 부사장은 끝까지 최선을 다하겠다고 말하며 입장했다.

sdk1991@newspim.com