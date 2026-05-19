LG전자, 에티오피아 직업훈련 노하우 소말리아 전수

UNDP·코이카와 협력

청년 기술훈련 지원

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 에티오피아에서 10년 이상 축적해 온 무상 직업훈련학교의 교육과정과 운영 노하우를 인근 국가인 소말리아에 전수한다. 현지 청년들의 자립을 돕고 사회 진출을 지원해 온 성공 모델을 아프리카 인접국으로 확대해 글로벌 기업 시민으로서의 책임을 다한다는 구상이다.

LG전자는 최근 에티오피아 아디스아바바 소재 LG-KOICA 희망직업훈련학교에서 유엔개발계획(UNDP)과 '소말리아 청년 기술훈련 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 19일 밝혔다. 이 자리에는 한국국제협력단(KOICA·코이카)도 공동으로 참여했다. 이번 협약에 따라 LG전자는 UNDP와 코이카가 소말리아에 신설하는 직업훈련학교를 대상으로 자사 운영 시스템을 이식하게 된다.

LG전자가 에티오피아에서 10년 이상 운영해 온 LG-KOICA 희망직업훈련학교의 교육과정과 운영 노하우를 인근 국가인 소말리아에 전수한다. 사진은 에티오피아 LG-KOICA 희망직업훈련학교 학생들이 가전제품에 대한 교육을 받고 있는 모습.[사진=LG전자]

노하우 전수 범위는 교육과정 및 운영 매뉴얼 개발, 졸업생 취업 지원, 교육용 공구와 테스트 제품 선정 등 직업훈련학교 운영 전반을 아우른다. LG전자는 원활한 기술 전수를 위해 소말리아 현지에서 근무할 강사들을 대상으로 한 교육을 실시하고, LG-코이카 희망직업훈련학교의 운영 시스템을 직접 벤치마킹할 수 있는 기회도 제공할 방침이다.

기술 전수의 모태가 된 에티오피아 LG-코이카 희망직업훈련학교는 아프리카 유일의 한국전쟁 참전국인 에티오피아에 대한 보은 차원에서 설립된 전기전자 및 IT 분야 무상 직업훈련시설이다. 지난 2014년 개교 이후 현지 청년들의 자립을 지원해 왔으며, 누적 졸업생 611명 전원이 취업이나 창업을 통해 사회 진출에 성공하는 성과를 거뒀다. 이러한 공로를 인정받아 지난 2020년에는 에티오피아 정부로부터 직업훈련학교 우수사례로 선정되기도 했다.

해당 학교는 우수 졸업생을 대상으로 LG전자 중아서비스법인의 채용 전환형 인턴십 기회를 부여하는 방식으로 운영된다. 아울러 창업을 희망하는 학생들에게는 교내 창업지원센터를 매개로 법률, 마케팅, 사업 관리 등 실무 교육과 전문 멘토링을 복합적으로 지원하고 있다.

양승환 LG전자 에티오피아 지점장은 "10년 이상 에티오피아에서 LG-코이카 희망직업훈련학교를 운영하면서 얻은 성공 경험을 소말리아에 전파해 아프리카 청년들의 자립을 지원함으로써 글로벌 기업 시민으로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

aykim@newspim.com