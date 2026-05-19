삼성전자 '비스포크 AI 냉장고', 美·英 테크 매체 호평 봇물

식재료 인식 범위 100종에서 2000종으로 확대

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자의 2026년형 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고가 인공지능(AI) 기반 식재료 관리 기능을 고도화하며 미국과 유럽의 주요 테크 매체들로부터 호평을 받고 있다.

삼성전자는 지난 3월 국내 출시된 이 제품은 업그레이드된 AI 비전 기술을 바탕으로 차별화된 주방 경험을 제공한다는 평가를 받는다고 19일 밝혔다. 구체적으로 식재료 관리와 맞춤형 레시피 추천 등의 기능이 호평을 받은 요소로 알려졌다.

삼성전자 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고 라이프스타일 이미지 . [사진=삼성전자]

이 냉장고는 지난 2016년 첫선을 보인 이후 미국 CES에서 올해까지 총 10차례 혁신상을 수상하며 경쟁력을 입증해 왔다. 올해 모델은 식품 종류 수에 제한 없이 다양한 신선식품과 가공식품을 인식할 수 있는 점이 특징이다.

미국 테크매체 톰스 가이드(Tom's Guide)는 이달 'AI 어워드 2026'을 통해 PC·모바일·웨어러블·가전 등 다양한 가전제품을 종합 평가하고, 스마트 홈·가전·보안 분야의 대표 AI 제품으로 비스포크 AI 패밀리허브를 선정했다.

톰스 가이드는 "삼성전자의 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고는 삼성 비전 AI 기술과 구글의 생성형 AI인 제미나이(Gemini)를 결합해 냉장고 안의 식재료를 더욱 정교하게 인식한다"며 "아보카도부터 주키니(애호박), 일반 콜라와 다이어트 콜라의 차이를 구분하고, 보관중인 식재료를 기반으로 맞춤형 식단과 장보기 목록을 제안한다"고 소개했다. 또 "사용기한이 임박한 식재료를 알려줘 음식물 낭비를 줄이는 데에도 도움을 준다"며 "날씨 확인, 음악 재생까지 가능한 삼성전자의 새로운 AI 냉장고에 완전히 빠졌다"고 호평했다.

영국 테크매체 T3 역시 음식물 쓰레기 절감에 도움이 되는 주방용품 9종을 선정하며 대형 가전 중 유일하게 비스포크 AI 패밀리허브를 포함했다.

미국 테크매체 엔가젯(Engadget)은 식재료 인식 범위가 기존 100여 종에서 2000여 종으로 대폭 확대된 점에 주목했다. 엔가젯은 "단순한 AI 기능을 넘어 실제 주방에서 유용하게 활용할 수 있는 식재료 관리 솔루션에 가까워졌다"며 "사용자는 음성 비서 빅스비를 통해 제품 상태를 문의하거나 원격 점검을 받을 수 있다"고 소개했다.

미국 경제매체 비즈니스 인사이더(Business Insider)는 이 제품이 일상 속 스마트 키친 경험을 구현하고 있다고 전했다. 비즈니스 인사이더는 "AI 비전 기술을 통해 냉장고가 개인 맞춤형 쇼핑 도우미 역할까지 수행하고 있다"며 "다양한 AI 기능을 음성으로 손쉽게 이용할 수 있어 사용자가 가전과 자연스럽게 소통하는 미래를 현실화하고 있다"고 평가했다.

aykim@newspim.com