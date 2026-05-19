쿠팡CLS, 지방선거 투표 독려…배송기사 1만8000명 쉰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지방선거 사전·본투표일 3일 간 휴무 지원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 배송기사들의 투표 참여 보장에 나섰다. 사전투표일과 본투표일 등 총 3일 동안 전국 위탁배송기사 1만8000여명이 휴무를 실시할 예정이다.

CLS는 지난달 15일부터 전국 위탁배송업체를 대상으로 '전국동시지방선거 배송기사 참정권 보장 협조 요청' 공문을 발송하고, 사전투표일인 이달 29~30일과 본투표일인 6월 3일에 배송기사들이 휴무를 사용할 수 있도록 협조를 요청했다고 19일 밝혔다.

쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 배송기사들의 투표 참여 보장에 나섰다. 사전투표일과 본투표일 등 총 3일 동안 전국 위탁배송기사 1만8000여명이 휴무를 실시할 예정이다. [사진=쿠팡로지스틱스서비스 제공]

현재까지 전국 영업점에서 하루 평균 6000명 이상이 휴무를 신청한 상태다. CLS는 3일 간 누적 기준으로 총 1만8000명 이상이 투표를 위해 배송 업무를 쉬게 될 것으로 보고 있다.

영업점들은 일괄 휴무로 인한 다음날 업무 가중을 고려해 3일 중 최소 1일 이상 휴무를 취할 수 있도록 기사들의 일정 조정에 참여하고 있다.

CLS는 지방선거 전까지 위탁 영업점들에 추가 협조 공문을 발송해 더 많은 기사들이 휴무할 수 있도록 독려할 계획이다. 기사의 일정에 따라 2일 이상 휴무도 가능하다.

CLS 관계자는 "백업기사 시스템을 통해 고객에게는 주 7일 배송 서비스를 제공하면서도 기사는 주 5일 이하 업무가 가능하다"며 "6.3 지방선거 기간에도 영업점과 함께 휴무를 독려하는 캠페인을 통해 배송기사님들의 투표 참여를 보장하기 위한 노력을 하고 있다"고 설명했다.

nrd@newspim.com