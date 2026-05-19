코웨이 비렉스, 호텔 감성 담은 프리미엄 침실 제안

호텔형 침실 인테리어, 새로운 소비 트렌드로

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 수면 부족이 사회적 문제로 부상하면서 침실을 단순한 수면 공간이 아닌 '프리미엄 힐링 공간'으로 꾸미려는 수요가 빠르게 늘고 있다. 숙면에 대한 관심이 높아지며 호텔의 안락한 분위기를 집 안으로 구현하는 '호텔형 침실 인테리어'가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡는 모습이다.

19일 슬립테크 기업 에이슬립이 발표한 '2026 대한민국 수면 리포트'에 따르면 한국인의 평균 수면 시간은 5시간 25분으로 권장 수면 시간에 크게 못 미쳤다. 평균 수면 효율 역시 권장 수준을 밑도는 82%에 그쳐 수면의 양뿐 아니라 질적 측면에서도 개선 필요성이 큰 것으로 나타났다.

코웨이 비렉스 스위트 호텔 프레임 뉴트럴 베이지 트리플 패널. [자료=코웨이]

이 같은 흐름 속에서 침실 인테리어 시장도 빠르게 변화하고 있다. 단순한 디자인 중심을 넘어 숙면 환경과 공간 활용성을 동시에 고려한 '호텔형 프레임' 수요가 확대되며, 혼수를 준비하는 신혼부부를 중심으로 관심이 커지는 분위기다.

코웨이가 최근 선보인 '비렉스(BEREX) 스위트 호텔 프레임' 역시 이러한 소비 흐름을 반영한 제품이다. 호텔식 월패널 구성과 '투매트리스' 구조를 적용해 고급스러운 인테리어 연출과 안정적인 수면 환경을 동시에 구현한 것이 특징이다.

신제품은 박스 스프링 구조의 파운데이션이 상단 매트리스를 지지하는 투매트리스 방식을 적용해 하중을 효과적으로 분산시키고 안정적인 지지력을 제공한다. 매트리스를 단독으로 사용할 때보다 편안한 사용감을 구현했다는 설명이다.

또한 월패널을 싱글·듀얼·트리플 형태로 조합할 수 있어 공간 구조와 취향에 맞춘 다양한 호텔형 침실 연출이 가능하다. 패브릭 소재의 멀티 패널은 선반형 구조를 적용해 소품 배치와 수납 편의성을 높였고, 월넛 컬러 우드 패널은 서랍형 디자인으로 실용성을 강화했다. 패널에는 3단계 밝기 조절 조명과 충전 포트도 탑재됐다.

쿠션형 헤드보드와 우드 몰딩 마감의 파운데이션 하부 디자인도 호텔 스위트룸 감성을 강조하는 요소다. 특히 최근 부부 사이에서 각자의 수면 패턴을 존중하는 '개별 수면' 트렌드가 확산하는 점을 반영해 트윈 베드 구성에 최적화한 설계를 적용했다. 슈퍼싱글 프레임 두 개를 나란히 배치하고 월패널로 통일감을 더해 독립적인 수면 환경과 일체감 있는 인테리어를 동시에 구현할 수 있도록 했다.

코웨이 관계자는 "비렉스 스위트 호텔 프레임은 호텔 감성의 인테리어와 편안한 수면 환경을 동시에 제공하는 제품"이라며 "앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 차별화된 슬립케어 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

leedh@newspim.com