유유제약, 한국바이오마이스터고와 산학협력 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 유유제약이 19일 한국바이오마이스터고와 인재 양성 및 취업 연계를 위한 산학협력 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 인턴십·현장실습, 특강, 맞춤반 운영, 연구개발·제조 분야 채용 연계를 추진한다.
- 이번 협약은 기업 현장 중심 맞춤형 교육을 통해 학생 취업을 지원하고 지역 일자리 창출에 기여하기 위해 마련됐다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약은 한국바이오마이스터고등학교와 인재 양성과 취업 연계 등을 위한 산학협력 업무협약(MOU) 체결식을 진행했다고 19일 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲인턴십 및 현장실습 ▲산업체 전문 기술 강사 특강 ▲바이오제약 기업 맞춤반 운영 ▲연구개발 및 제조 분야 채용 연계 등을 추진할 예정이다.
이번 산학협력은 기업 현장 중심 교육을 강화하고 기업 수요에 맞춘 맞춤형 교육과정을 통해 학생들의 취업까지 연계될 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
한국바이오마이스터고는 바이오 분야 맞춤형 인재를 양성하는 전국 최초 바이오 분야 마이스터고등학교다. 마이스터고는 산업계 수요와 연계된 맞춤형 교육을 제공하는 특성화 고등학교로 높은 취업률로 주목받고 있다.
박노용 유유제약 대표이사는 "유유제약은 앞으로도 지역 일자리 창출과 산업생태계 활성화라는 선순환 구조에 기여할 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
한편 유유제약은 충북 중소기업대상 경영대상, 고용노동부 청년친화 강소기업 인증, 청년일자리 우수기업 및 고용 우수기업 인증, 충청북도 일·가정양립 실천 우수기업 인증 등을 받은 바 있다.
sykim@newspim.com