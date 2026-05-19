하나은행, '지역민 여름나기' 위해 전국 영업점서 '무더위 쉼터' 운영

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9월 31일까지 운영, 오전 9시~오후 4시 이용 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지역민들의 건강한 여름나기를 위해 전국 영업점에서 '무더위 쉼터'를 운영한다고 19일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 지역민들의 건강한 여름나기를 위해 전국 영업점에서 '무더위 쉼터'를 운영한다고 19일 밝혔다.[사진=하나은행] 2026.05.19 dedanhi@newspim.com

하나은행은 지난 4월 행정안전부와 함께 '무더위 및 한파 쉼터 이용 활성화를 위한 업무협약'을 체결한 것에 기초해 지역 주민들이 여름철 폭염이나 겨울철 한파로부터 건강을 지킬 수 있도록 지원한다.

올해 여름 역시 기온 상승과 폭염일수 증가가 예상되는 가운데, 하나은행은 모든 영업점에서 고령층 및 폭염 취약계층 주민들이 쾌적한 공간에서 휴식을 취할 수 있도록 조치하기로 했다.

'무더위 쉼터'는 9월 30일까지 운영되며, 영업시간인 오전 9시부터 오후 4시까지 누구나 이용할 수 있고, 무료 생수도 제공된다.

하나은행은 향후 겨울철에도 지역민들이 따뜻하고 안전하게 지낼 수 있도록 한파 쉼터를 운영할 예정이다.

하나은행 관계자는 "이번 무더위 쉼터가 더위를 피할 수 있는 편안한 공간이 되기를 바라며, 앞으로도 자연재해로 어려움을 겪는 지역민들을 위해 다양한 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

한편, 하나금융그룹은 산불 피해 지역과 집중호우 피해 지역의 이재민들을 위해 성금과 구호물품을 지원하며, 예상치 못한 재난에 대응하기 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 실천하고 있다.

dedanhi@newspim.com