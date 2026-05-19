"구글, 블랙스톤과 손잡고 AI 클라우드 합작사 설립…50억달러 투입"

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국 빅테크 구글과 사모펀드 업계 공룡 블랙스톤이 손잡고 새로운 인공지능(AI) 클라우드 합작사를 설립한다고 월스트리저널(WSJ)이 현지시간 18일 보도했다.

두 공룡의 합작은 인공지능(AI) 인프라 시장 공략을 강화하기 위해서다. 양사의 합작 클라우드에 들어가는 AI칩은 구글이 자체 개발한 특수 칩을 사용할 것으로 전해졌다.

급증하는 AI 연산 수요를 겨냥한 이번 프로젝트는 엔비디아(NVDA) 중심의 시장 구도를 흔들 수 있는 변수라고 WSJ는 평했다.

복수의 관계자에 따르면 양사는 블랙스톤이 50억 달러(약 6조8000억 원)를 출자해 최대 주주로 참여하는 형태의 신규 미국 법인을 설립할 계획이다. 회사명은 아직 정해지지 않았으며, 공식 발표는 조만간 이뤄질 예정이다.

이번 합작은 구글이 자체 개발한 AI 반도체를 외부 시장에 본격적으로 공급하고 수익화하려는 일환이다. AI 컴퓨팅 시장의 기존 강자인 엔비디아와 경쟁 구도 또한 한층 격화할 수 있다.

신설 합작사는 2027년까지 약 500메가와트 규모의 데이터센터 용량을 확보할 계획인 것으로 전해졌다. 이는 중형 도시 하나를 운영할 수 있는 수준의 전력량을 필요로 한다. 이후 단계적으로 인프라를 늘려나간다는 방침이다.

구글과 블랙스톤의 결합은 최근 폭발적으로 증가하고 있는 AI 연산 수요에 대응하기 위한 전략적 행보다. 현재 주요 AI 기업들은 상당 부분 엔비디아 GPU를 기반으로 한 코어위브(CoreWeave) 등의 클라우드 인프라에 의존하고 있다.

구글은 최근 AI 추론용 프로세서와 학습용 차세대 칩을 잇달아 공개하며 반도체 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 특히 텐서처리장치(TPU)를 앞세워 엔비디아 GPU에 대한 의존도를 낮추려는 움직임이 뚜렷하다.

신설 합작사에는 구글의 TPU를 포함한 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어와 클라우드 서비스까지 통합 제공될 예정이다. 신임 최고경영자(CEO)에는 구글 출신의 벤저민 트레이너 슬로스가 내정됐다고 한다.

블랙스톤은 최근 데이터센터 분야에서 공격적인 투자를 이어가고 있다. 2021년 QTS 리얼티 트러스트를 인수한 데 이어, 2024년에는 호주 기반 데이터센터 기업 에어트렁크(AirTrunk) 인수에 합의했다. 현재 보유 및 개발 중인 데이터센터 자산 규모는 1500억 달러를 넘어선 것으로 전해졌다.

블랙스톤은 코어위브, 오픈AI, 앤스로픽 등 주요 AI 기업에도 투자하며 생태계 전반에 걸쳐 영향력을 확대하는 중이다. AI 투자 전담 조직 '블랙스톤 N1(BXN1)'을 신설하고 관련 사업을 통합 관리하고 있다.

시장에서는 구글과 블랙스톤의 이번 합작이 AI 인프라 시장의 판도를 바꿀 수 있는 분기점이 될지 주목한다. 특히 구글이 자사 반도체를 외부에 본격 공급하는 전략을 본격화할 경우, 엔비디아 중심의 공급망에 구조적 변화가 발생할 가능성도 제기된다.

구글클라우드 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]

osy75@newspim.com