권향엽 의원, '국정감사 실질화법' 발의…결과보고서 미채택 사각지대 해소

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 권향엽 더불어민주당 의원은 19일 국정감사 결과보고서가 채택되지 않는 경우에도 감사 내용을 공식 기록으로 남기고, 정부 후속조치를 점검할 수 있도록 하는 이른바 '국정감사 실질화법'을 대표발의했다고 밝혔다.

현행법은 국정감사를 마치면 상임위원회가 국정감사 결과보고서를 작성해 의장에게 제출하고, 국회는 본회의 의결로 보고서를 채택하도록 규정하고 있다.

권향엽 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

그러나 국정감사에 입법부와 행정부의 상당한 인적·행정적 자원과 사회적 비용이 투입되고 있음에도 불구하고, 최근 5년간 국정감사 결과보고서 채택률은 약 70%에 그친 것으로 나타났다. 이에 따라 감사 결과가 최종 확정되지 못하고 정부 및 공공기관에 대한 시정요구 처리 의무 역시 부과되지 못하는 한계가 지적돼 왔다.

권 의원이 대표발의한 국회법 일부개정법률안은 상임위의 전반기·후반기 종료 시점에 상임위 활동을 종합한 '상임위원회 결과보고서'를 제출하도록 하고, 해당 보고서에 국정감사 주요 실시내용을 포함하도록 하는 내용을 담았다.

국정감사 및 조사에 관한 법률 일부개정법률안은 국회입법조사처가 국정감사 시정요구 사항에 대한 정부의 이행 여부를 점검하도록 하고 국정감사 결과보고서가 채택되지 않더라도 국정감사 주요 실시내용에 대한 후속조치를 점검할 수 있는 근거를 마련했다.

권 의원은 "국정감사는 문제를 지적하는 데서 끝나는 절차가 아니라 행정부가 실제로 바로잡도록 끝까지 책임을 묻는 제도여야 한다"며 "국정감사 결과를 공식 기록으로 남기고 후속조치까지 점검하는 체계를 만들어야 한다"며 입법 취지를 설명했다.

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