SK이노베이션, 베트남 LNG 발전소 착공식...첨단산업 생태계 조성 나서

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션 컨소시엄은 18일 베트남 뀐랍 LNG 프로젝트 착공식을 열었다.
- 이 프로젝트는 23억달러를 투입해 2030년 상업운전을 목표로 1.5GW LNG복합발전소와 터미널을 건설하는 사업이다.
- SK는 특화 에너지-산업 클러스터를 조성해 전력 공급과 AI데이터센터 구축으로 베트남 산업 고도화를 지원할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK이노베이션은 베트남 국영 발전사 PV Power (Petro Vietnam Power), 현지 파트너 NASU (베트남 TH그룹 산하)와 결성한 컨소시엄이 18일 베트남 응에안성 떤마이 지역에서 '뀐랍(Quynh Lap) LNG 프로젝트 실행 발표 및 기술 인프라 착공식'을 개최했다고 19일 밝혔다.
뀐랍 LNG 프로젝트는 베트남 하노이에서 남쪽으로 약 220km 떨어진 응에안성 뀐랍 지구에 1.5GW 규모의 LNG 복합화력발전소와 LNG 터미널 등을 건설하는 대형 에너지 사업이다. 총 사업비는 약 23억 달러(한화 약 3.3조 원) 규모로, 2030년 12월 상업 운전 개시를 목표로 하고 있다.
이번 사업은 단순한 전력 생산을 넘어, SK그룹이 베트남 정부에 제안한 미래 산업 생태계 모델인 '특화 에너지-산업 클러스터(SEIC)'가 실현되는 사례라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
발전소에서 생산된 전력을 인근 첨단 산업 단지에 공급하고, AI 데이터센터 등을 구축하는 '한국형 AI 풀스택' 밸류체인을 적용해 베트남의 산업 고도화를 실질적으로 지원하는 것이 핵심이다.
추형욱 SK이노베이션 대표는 "이번 기반 시설 착공은 베트남의 전력난 해소와 첨단 산업 생태계 조성의 초석이자, 뀐랍 프로젝트의 성공적인 완수를 위한 역사적인 첫걸음"이라며 "베트남 국가 에너지 안보의 핵심 기지가 될 이번 프로젝트가 2030년 상업 운전이라는 목표를 달성할 수 있도록 PV 파워, NASU 등 파트너사들과 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com