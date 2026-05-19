셀트리온 "주가 과도한 저평가"…주주가치 제고 방안 검토

중동 리스크·수급 쏠림에 바이오주 약세 진단

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 최근 바이오·제약 업종 전반의 주가 약세로 기업가치가 저평가돼 있다고 판단, 주주가치 제고를 위한 다양한 방안 검토 가능성을 시사했다.

셀트리온은 19일 주주들에게 보낸 안내문을 통해 "최근 중동 지역의 지정학적 불확실성과 이에 따른 국제 유가 변동성 확대, 글로벌 증시 내 일부 산업군 중심의 수급 쏠림 현상 등의 외부 환경 영향으로 바이오·제약 섹터 전반의 기업가치가 상대적으로 충분히 평가받지 못하고 있는 상황"이라고 밝혔다. 이어 "셀트리온의 기업 가치 또한 회사가 달성한 유의미한 사업적 성과나 펀더멘털 대비 과도한 저평가 구간에 머물러 있다"고 말했다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

셀트리온은 현재 상황을 엄중히 인식하고 있다고 밝혔다. 회사는 "현재의 시장 환경 및 주주가치 훼손 가능성 등을 면밀히 검토하고 있는 가운데 이러한 상황이 지속될 경우 회사와 대주주가 함께 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 종합적으로 검토할 예정"이라고 설명했다.

셀트리온은 본업 경쟁력과 중장기 성장 전략에 문제가 없다고 강조했다. 회사는 "현재 바이오시밀러 사업을 비롯해 신약 파이프라인 확대, 글로벌 시장 점유율 강화 등 중장기 로드맵을 차질 없이 수행하고 있다"며 "역대 최대 1분기 매출 달성과 수익성 개선은 당사의 펀더멘털이 그 어느 때보다 견고함을 증명하고 있다"고 밝혔다.

이어 "수출 중심의 사업을 영위하고 있어 환율이 리스크로 작용하지 않으며, 치료제 중심의 사업 포트폴리오 운영으로 경기에 따른 민감도가 낮기 때문에 펀더멘털 훼손 가능성은 매우 낮다고 판단하고 있다"고 덧붙였다.

셀트리온은 향후 2분기 실적도 가능한 신속하고 투명하게 공유하겠다고 밝혔다. 회사는 "시장 모니터링도 면밀히 수행해 나가면서 주주들의 기대에 부응하는 과감하고 흔들림 없는 주주친화 정책을 실행해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com