외국인 몰리는 시코르...."명동·홍대 10명 중 9명 해외 고객"

명동·홍대점 매출 4개월 만에 2배

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 외국인 관광객들이 K뷰티 쇼핑에 나서면서 신세계백화점이 운영하는 프리미엄 뷰티 편집숍 시코르의 명동·홍대점 매출이 가파르게 성장하고 있다. 외국인 고객 비중이 90%를 넘어서는 등 사실상 'K뷰티 쇼핑 성지'로 자리 잡았다는 평가다.

19일 신세계백화점에 따르면 지난해 12월 문을 연 시코르 명동점과 홍대점은 오픈 4개월 만에 매출이 두 배 가까이 증가했다. 올해 4월 기준 외국인 매출 비중은 명동점 90.2%, 홍대점 91%에 달했다. 외국인 관광객 수요가 매출 성장을 이끈 셈이다.

시코르 명동점에서 외국인 고객들이 쇼핑하는 모습 [사진=신세계 제공]

특히 K-뷰티 브랜드와 뷰티 디바이스 상품군이 높은 인기를 끌고 있다. 시코르는 외국인 관광객 선호도가 높은 국내 뷰티 브랜드를 대폭 강화한 데 이어, 최근 수요가 급증한 뷰티 디바이스 상품군까지 확대했다. 실제 명동·홍대점의 스킨케어와 뷰티 디바이스 장르 매출은 지난 1월 대비 4월에 2.5배 이상 늘었다.

일부 인기 뷰티 디바이스 제품은 매장 오픈 전부터 고객들이 줄을 서는 '오픈런' 현상도 나타나고 있다. 해외보다 한국의 홈케어·피부관리 시장이 발달한 만큼, 한국 방문 시 관련 제품을 대거 구매하려는 외국인 수요가 몰리고 있다는 분석이다.

메이크업 체험 서비스도 외국인 고객들의 발길을 끌고 있다. 시코르는 전문 라이선스를 보유한 메이크업 아티스트가 매장에 상주하며 컬러 진단과 터치업 서비스, 맞춤형 제품 추천을 제공한다. 고객이 인기 메이크업 브랜드 제품을 자유롭게 테스트해볼 수 있는 '립앤치크바'도 운영 중이다. 명동·홍대점에서는 하루 평균 20~30명이 메이크업 서비스를 이용하고 있으며, 영어·중국어·일어 등 다국어 응대가 가능한 전문 인력도 함께 운영하고 있다.

신세계백화점은 이러한 성장세를 바탕으로 성수, 안국 등 글로벌 관광객 유입이 활발한 지역을 중심으로 신규 출점을 검토하고 있다.

nrd@newspim.com