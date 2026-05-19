[종합] 트럼프, 이란 공습 재개 전격 보류…"걸프 3국 중재 결렬 시 전면전"

트루스 소셜에 "내일로 예정된 이란 공격 보류" 올려

카타르·사우디·UAE 요청에 "중대 협상 기회 주겠다"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간)로 예정됐던 이란에 대한 대규모 군사 공격 계획을 전격 보류했다. 중동 주요 동맹국 정상들의 긴급 요청과 막판 핵 협상 상황을 고려한 결정이다. 다만 협상 결렬 시 즉각적인 군사행동에 나설 수 있도록 대비 태세를 유지하라고 군에 지시하며 이란을 향한 압박 수위는 오히려 끌어올렸다.

◆ 중동 동맹국들의 공습 보류 요청

트럼프 대통령은 18일 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "카타르 국왕(에미르) 타밈 빈 하마드 알 타니, 사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만, 아랍에미리트(UAE) 대통령 무함마드 빈 자이드 알 나하얀으로부터 내일로 예정된 이란에 대한 군사 공격을 보류해 달라는 요청을 받았다"고 밝혔다. 그는 "위대한 지도자들이자 동맹인 이들의 의견에 따르면, 현재 진지한 협상이 진행 중이며 미국과 중동 국가 모두가 수용할 수 있는 합의가 도출될 것"이라며 "이 합의에는 가장 중요하게도 '이란의 핵무기 보유 절대 불가(NO NUCLEAR WEAPONS FOR IRAN)' 조건이 포함될 것"이라고 강조했다.

이에 따라 트럼프 대통령은 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 대니얼 케인 합동참모의장에게 19일로 잡혀 있던 공격을 진행하지 말라고 지시했다고 공식 확인했다. 파키스탄의 중재로 휴전이 성립된 이후 트럼프 대통령이 수주 동안 이란에 대한 군사 행동 재개 카드를 만지작거려 왔으나, 실제로 구체적인 공습일을 확정하고 작전을 승인했었다는 사실이 드러난 것은 이번이 처음이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월18일(현지시간) 트루스 소셜에 올린 글(부분). [사진=트루스 소셜]

◆ 시한부 보류…군사 옵션은 그대로

그러나 이번 보류 조치는 '시한부'에 가깝다는 평가가 나온다. 트럼프 대통령은 "합당한 합의에 도달하지 못할 경우 단 한마디의 명령(on a moment's notice)으로 즉각 이란에 대한 전면적인 대규모 공습을 감행할 수 있도록 만반의 준비를 갖추라"고 군에 추가 지시했다고 밝혔다. 사실상 협상과 군사 옵션을 병행하는 '최대 압박 외교' 기조를 재확인한 셈이다.

미국과 이란 간 물밑 조율은 트럼프 대통령이 밝힌 '진지한 협상'이라는 표현과 달리 극심한 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 미국 정치전문매체 악시오스(Axios)는 이날 미 정부 고위 당국자를 인용해 "이란이 미국의 종전 방안에 대해 최근 제출한 역제안(counterproposal)은 알맹이가 없는 불충분한 수준"이라며 "현재 협상이 큰 진전을 보이지 못하고 있다"고 보도했다. 이 당국자는 "역제안 자체는 긍정적 신호일 수 있지만 이제는 이란 측이 실질적인 성의(candy)를 보여야 할 때"라며 "핵 프로그램과 관련해 실질적이고 구체적인 논의가 이뤄지지 않고 교착이 계속된다면, 결국 폭탄을 통한 대화(conversation through bombs)로 돌아갈 수밖에 없을 것"이라고 경고했다.

◆ "이란 전쟁 잘못됐다"는 싸늘한 여론

이란 전쟁을 둘러싼 미국 내 여론도 트럼프 대통령의 선택을 제약하고 있다는 분석이다. 뉴욕타임스(NYT)와 시에나대학교가 지난 11~15일 미국 등록 유권자 1507명을 대상으로 실시해 이날 발표한 공동 여론조사(표본오차 ±2.8%p)에 따르면, 트럼프 대통령의 직무 수행을 지지한다는 응답은 37%에 그친 반면 지지하지 않는다는 응답은 59%에 달했다. 이는 NYT·시에나대 여론조사 기준 트럼프 대통령 2기 출범 이후 가장 낮은 수치로, 특히 무당층의 69%가 트럼프 대통령의 직무 수행에 부정적인 평가를 내놓는 등 스윙층에서 이탈 조짐이 뚜렷하다는 점이 부각됐다.

이란 전쟁에 대한 평가도 싸늘했다. 응답자의 64%는 이란 전쟁이 "잘못된 결정"이었다고 답했으며, "비용을 치를 만큼 가치가 없다"는 응답이 55%로 "가치가 있다"(21%)를 크게 앞섰다. '이란 핵합의가 곧 이뤄지지 않으면 미국이 군사작전을 재개해야 하는가'라는 질문에는 52%가 "재개해선 안 된다"고 답해 "재개해야 한다"(37%)는 응답을 두 자릿수 격차로 앞질렀다. 또한 응답자 63%는 '대통령이 의회 승인 없이 군사력을 사용할 수 있어야 하는가'라는 질문에 "안 된다"고 답해, 대규모 군사행동에 대한 견제 여론도 만만치 않음을 보여줬다.

◆ 공습 재개엔 정치적 부담 큰 상황

이 같은 여론 흐름을 감안할 때, 트럼프 대통령이 이란에 대한 전면 공습을 재개할 경우 정치적 비용이 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 계산도 작동했을 것이라는 관측이 제기된다. 중동 지도자들의 중재 요청과 이란과의 막판 협상이라는 외교 변수에 더해, 이란 전쟁에 비판적인 국내 여론과 경제·생활비 악화에 대한 유권자의 불만이 복합적으로 작용하면서 '전쟁 재개'에서 한 발 물러서는 결정을 내렸다는 해석이다.

트럼프 행정부가 "이란에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다"고 압박을 이어가는 가운데, 중동 지도자들의 중재 시도가 극적인 외교적 돌파구로 이어질지, 아니면 또 다른 군사적 충돌의 서막에 그칠지 세계의 이목이 쏠리고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 공식 방문을 마치고 미국으로 돌아오는 에어포스 원(대통령 전용기) 기내에서 시진핑 중국 국가주석과의 회담에 대해 기자단과 인터뷰를 하고 있다. 2026년 5월 15일. [사진=로이터 뉴스핌]

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