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2026.05.19 (화)
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[종합] 트럼프, 이란 공습 재개 전격 보류…"걸프 3국 중재 결렬 시 전면전"

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  • 도널드트럼프 미국대통령이 19일 예정된 이란대규모공습을 중동동맹국 요청과 핵협상 상황을 고려해 보류했다.
  • 그는 합의 불발 시 즉각 전면공습이 가능하도록 군에 만반의 대비태세를 지시하며 이란에 대한 최대압박 기조를 재확인했다.
  • 미국여론은 이란전쟁을 잘못된 결정으로 평가하고 공습재개와 대통령의 단독 군사권 행사에 부정적이어서 트럼프의 공습재개 결정에 정치적 부담이 커진 상황이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트루스 소셜에 "내일로 예정된 이란 공격 보류" 올려
카타르·사우디·UAE 요청에 "중대 협상 기회 주겠다"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간)로 예정됐던 이란에 대한 대규모 군사 공격 계획을 전격 보류했다. 중동 주요 동맹국 정상들의 긴급 요청과 막판 핵 협상 상황을 고려한 결정이다. 다만 협상 결렬 시 즉각적인 군사행동에 나설 수 있도록 대비 태세를 유지하라고 군에 지시하며 이란을 향한 압박 수위는 오히려 끌어올렸다.

◆ 중동 동맹국들의 공습 보류 요청

트럼프 대통령은 18일 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "카타르 국왕(에미르) 타밈 빈 하마드 알 타니, 사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만, 아랍에미리트(UAE) 대통령 무함마드 빈 자이드 알 나하얀으로부터 내일로 예정된 이란에 대한 군사 공격을 보류해 달라는 요청을 받았다"고 밝혔다. 그는 "위대한 지도자들이자 동맹인 이들의 의견에 따르면, 현재 진지한 협상이 진행 중이며 미국과 중동 국가 모두가 수용할 수 있는 합의가 도출될 것"이라며 "이 합의에는 가장 중요하게도 '이란의 핵무기 보유 절대 불가(NO NUCLEAR WEAPONS FOR IRAN)' 조건이 포함될 것"이라고 강조했다.

이에 따라 트럼프 대통령은 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 대니얼 케인 합동참모의장에게 19일로 잡혀 있던 공격을 진행하지 말라고 지시했다고 공식 확인했다. 파키스탄의 중재로 휴전이 성립된 이후 트럼프 대통령이 수주 동안 이란에 대한 군사 행동 재개 카드를 만지작거려 왔으나, 실제로 구체적인 공습일을 확정하고 작전을 승인했었다는 사실이 드러난 것은 이번이 처음이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월18일(현지시간) 트루스 소셜에 올린 글(부분). [사진=트루스 소셜]

◆ 시한부 보류…군사 옵션은 그대로

그러나 이번 보류 조치는 '시한부'에 가깝다는 평가가 나온다. 트럼프 대통령은 "합당한 합의에 도달하지 못할 경우 단 한마디의 명령(on a moment's notice)으로 즉각 이란에 대한 전면적인 대규모 공습을 감행할 수 있도록 만반의 준비를 갖추라"고 군에 추가 지시했다고 밝혔다. 사실상 협상과 군사 옵션을 병행하는 '최대 압박 외교' 기조를 재확인한 셈이다.

미국과 이란 간 물밑 조율은 트럼프 대통령이 밝힌 '진지한 협상'이라는 표현과 달리 극심한 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 미국 정치전문매체 악시오스(Axios)는 이날 미 정부 고위 당국자를 인용해 "이란이 미국의 종전 방안에 대해 최근 제출한 역제안(counterproposal)은 알맹이가 없는 불충분한 수준"이라며 "현재 협상이 큰 진전을 보이지 못하고 있다"고 보도했다. 이 당국자는 "역제안 자체는 긍정적 신호일 수 있지만 이제는 이란 측이 실질적인 성의(candy)를 보여야 할 때"라며 "핵 프로그램과 관련해 실질적이고 구체적인 논의가 이뤄지지 않고 교착이 계속된다면, 결국 폭탄을 통한 대화(conversation through bombs)로 돌아갈 수밖에 없을 것"이라고 경고했다.

◆ "이란 전쟁 잘못됐다"는 싸늘한 여론

이란 전쟁을 둘러싼 미국 내 여론도 트럼프 대통령의 선택을 제약하고 있다는 분석이다. 뉴욕타임스(NYT)와 시에나대학교가 지난 11~15일 미국 등록 유권자 1507명을 대상으로 실시해 이날 발표한 공동 여론조사(표본오차 ±2.8%p)에 따르면, 트럼프 대통령의 직무 수행을 지지한다는 응답은 37%에 그친 반면 지지하지 않는다는 응답은 59%에 달했다. 이는 NYT·시에나대 여론조사 기준 트럼프 대통령 2기 출범 이후 가장 낮은 수치로, 특히 무당층의 69%가 트럼프 대통령의 직무 수행에 부정적인 평가를 내놓는 등 스윙층에서 이탈 조짐이 뚜렷하다는 점이 부각됐다.

이란 전쟁에 대한 평가도 싸늘했다. 응답자의 64%는 이란 전쟁이 "잘못된 결정"이었다고 답했으며, "비용을 치를 만큼 가치가 없다"는 응답이 55%로 "가치가 있다"(21%)를 크게 앞섰다. '이란 핵합의가 곧 이뤄지지 않으면 미국이 군사작전을 재개해야 하는가'라는 질문에는 52%가 "재개해선 안 된다"고 답해 "재개해야 한다"(37%)는 응답을 두 자릿수 격차로 앞질렀다. 또한 응답자 63%는 '대통령이 의회 승인 없이 군사력을 사용할 수 있어야 하는가'라는 질문에 "안 된다"고 답해, 대규모 군사행동에 대한 견제 여론도 만만치 않음을 보여줬다.

◆ 공습 재개엔 정치적 부담 큰 상황

이 같은 여론 흐름을 감안할 때, 트럼프 대통령이 이란에 대한 전면 공습을 재개할 경우 정치적 비용이 눈덩이처럼 불어날 수 있다는 계산도 작동했을 것이라는 관측이 제기된다. 중동 지도자들의 중재 요청과 이란과의 막판 협상이라는 외교 변수에 더해, 이란 전쟁에 비판적인 국내 여론과 경제·생활비 악화에 대한 유권자의 불만이 복합적으로 작용하면서 '전쟁 재개'에서 한 발 물러서는 결정을 내렸다는 해석이다.

트럼프 행정부가 "이란에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다"고 압박을 이어가는 가운데, 중동 지도자들의 중재 시도가 극적인 외교적 돌파구로 이어질지, 아니면 또 다른 군사적 충돌의 서막에 그칠지 세계의 이목이 쏠리고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 공식 방문을 마치고 미국으로 돌아오는 에어포스 원(대통령 전용기) 기내에서 시진핑 중국 국가주석과의 회담에 대해 기자단과 인터뷰를 하고 있다. 2026년 5월 15일. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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