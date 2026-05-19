[오늘날씨] 한낮 33도 더위 이어져...전국 점차 흐림

AI 핵심 요약beta
- 화요일인 19일 전국이 구름 많고 흐려지겠다.
- 낮 최고 23~33도로 무더위가 이어지겠다.
- 미세먼지는 대체로 보통, 파도는 0.5~1.5m다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 19일 전국은 점차 구름이 많고 흐려지겠다. 낮 기온은 30도 안팎을 기록해 무더위가 이어지겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 전국이 구름이 많다가 차차 흐려지겠다.
아침 최저기온은 14~23도다. 지역별로는 ▲서울 18도 ▲인천 15도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲대전 16도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 23~33도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 19도 ▲춘천 28도 ▲강릉 28도 ▲대전 29도 ▲대구 31도 ▲부산 26도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲제주 26도다.
미세먼지 농도는 강원도, 전라남도, 제주도는 '보통', 이외 지역은 오전 '한때 나쁨', 오후는 '보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 모든 해상에서 0.5~1.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com