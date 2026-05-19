[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 19일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 18일 국회의장 수여식·상임위·정당 일정 등 빽빽한 일정을 소화했다
- 기후에너지환경·복지·산자위 법안심사와 탄소중립법 개정 토론·기자회견 등 현안 논의가 이어졌다
- 여야 각 당 지도부와 후보들이 지방선거·총선 관련 유세·발대식·기자회견 등 선거 행보에 집중했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
15:00 우원식 국회의장 연세대학교 명예정치학박사 수여식 / 연세대학교 경영대학 용재홀
◆상임위원회
09:30 기후에너지환경노동위원회 기후에너지환경법안심사소위원회 / 본관 622호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
11:30 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 보건복지위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 654호
14:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 산업통상자원지식재산소위원회 / 본관 534호
◆의원실 세미나
07:30 황명선 의원실, 국방국가산단 활성화를 위한 업무 협약 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 황명선 의원실, 계룡 군장병 정주환경 개선을 위한 현안 보고회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김준혁 의원실 등, 10월 유신과 5·17내란에 의한 국회해산과 국민주권세우기 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 정혜경 의원실 등, 미래를 위한 탄소중립법 개정 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 강득구 의원실 등, 위험업무 2인1조 의무화 법개정 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 이주영 의원실, 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다: 여성암 1위 유방암 / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:00 최혁진 의원, [예산군청/농어촌공사 대술 하모니파크 공사비리 규탄 기자회견]
09:20 김승수 의원, [현안 관련 기자회견]
10:00 이준석 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:20 이준석 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
10:40 천하람 의원, [개혁신당 김성열 후보, 경기 하남갑 정책 공약 발표 기자회견]
11:00 조배숙 의원, [정원오 캠프의 '성재생산 건강서비스' 공약 자유 낙태권 포함 여부 관련 해명 촉구 기자회견]
13:00 손솔 의원, [서울교통공사 진접차량기지 관련 기자회견]
14:40 이개호 의원, [한빛 1·2호기 수명연장 및 고준위핵폐기물 부지 내 건식저장시설 관련 기자회견]
◆더불어민주당
* 정청래 총괄상임선대위원장
11:00 강호축 철도망 합동 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 대한민국 국가정상화 중앙선거대책위원회 오뚝유세단 출정식 / 국회 본관 당대표회의실
18:00 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보 선거사무소 개소식 / 김영빈 후보 선거사무소
*한병도 공동상임선대위원장
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
* 장동혁 상임선거대책위원장
08:20 양향자 경기도지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 무기한 1인시위 및 단식장 방문 / 삼성전자 평택캠퍼스 게이트4 앞
14:00 제9회 전국동시지방선거 강한대한민국 원팀 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회 / 경남도당 5층 강당
* 송언석 공동선거대책위원장
10:30 청량리 전통시장 민생 현장 방문 / 청량리 전통시장
11:00 이필형 동대문구청장 후보 캠프 필승결의 방문 / 이필형 후보 선거사무소
15:00 제9회 동시지방선거 국민의힘 인천시당 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회 / 인천시당 7층 대회의실
◆조국혁신당
* 서왕진 조국혁신당 원내대표
09:30 제7차 중앙선거대책위원회 /국회 본관 224호
11:30 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
13:00 [기자회견] 미래를 위한 탄소중립법 개정 기자회견 / 국회 본관 계단
14:00 [토론회] 미래를 위한 탄소중립법 개정 / 국회의원회관 대회의실
◆개혁신당
* 이준석 당대표
10:00 이혜숙 관악구청장 후보 기자회견 / 소통관 기자회견장
10:20 전성균 화성시장 후보 화성시 공약 발표 기자회견 / 소통관 기자회견장
*천하람 원내대표
10:40 김성열 개혁신당 경기 하남갑 국회의원 후보 기자회견 / 소통관 기자회견장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:35 국회방송 국회라이브6 파워인터뷰 출연
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