[오늘의 정치일정] 5월 19일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 18일 다카이치 일본 총리 방한을 맞았다.
- 더불어민주당과 국민의힘은 18일 선거대책 일정에 나섰다.
- 개혁신당과 조국혁신당도 18일 기자회견과 회의를 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
다카이치 일본 총리 방한
<외교부>
-장관
안동 출장
-1차관
미국 출장
-2차관
안동 출장
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 동원훈련 드론 활용 현장 확인
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
11:00 강호축 철도망 합동 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
15:00 대한민국 국가정상화 중앙선거대책위원회 오뚝유세단 출정식 / 국회 본관 당대표회의실
18:00 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보 선거사무소 개소식 / 김영빈 후보 선거사무소(충남 공주시 공주대학로 98, 금강프라자 3층)
-한병도 공동상임선대위원장
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
08:20 양향자 경기도지사 후보 삼성전자 노사 대타협 촉구 무기한 1인시위 및 단식장 방문(삼성전자 평택캠퍼스 게이트4 앞 / 경기 평택시 고덕동 1698)
14:00 제9회 전국동시지방선거 강한대한민국 원팀 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회(경남도당 5층 강당 / 경남 창원시 의창구 원이대로 275)
-송언석 공동선거대책위원장
10:30 청량리 전통시장 민생 현장 방문(청량리 전통시장)
11:00 이필형 동대문구청장 후보 캠프 필승결의 방문(이필형 후보 선거사무소/서울 동대문구 고산자로 435)
15:00 제9회 동시지방선거 국민의힘 인천시당 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회(인천시당 7층 대회의실/인천 남동구 남동대로 750)
-정점식 공동선거대책위원장
14:00 제9회 전국동시지방선거 강한대한민국 원팀 경남선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회(경남도당 5층 강당 / 경남 창원시 의창구 원이대로 275)
-정희용 선거대책본부장
선거대책 업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 이혜숙 관악구청장 후보 기자회견 / 소통관 기자회견장
10:20 전성균 화성시장 후보 화성시 공약 발표 기자회견 / 소통관 기자회견장
-천하람 원내대표
10:40 김성열 개혁신당 경기 하남갑 국회의원 후보 기자회견 / 소통관 기자회견장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:35 국회방송 국회라이브6 파워인터뷰 출연
-이주영 정책위의장
14:00 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다 (PART2 여성암 1위 '유방암') / 국회의원회관 제3세미나실
<조국혁신당>
-서왕진 조국혁신당 원내대표 일정
09:30 제7차 중앙선거대책위원회 /국회 본관 224호
11:30 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
13:00 [기자회견] 미래를 위한 탄소중립법 개정 기자회견 / 국회 본관 계단
14:00 [토론회] 미래를 위한 탄소중립법 개정 / 국회의원회관 대회의실